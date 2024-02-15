Hamilton: "Hiç olmadığım kadar motiveyim"

Mercedes, yeni W15'i geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttı ve kısa süre sonra da ilk kez Silverstone'da piste çıkardı.

Lansman sonrası konuşan Hamilton, araçla ilgili şöyle dedi: "Bu aracın sonunda bir araya geldiğini ve son haline getirildiğini görmek harika. Genel olarak çok heyecanlıyım."

"Önümüzdeki hafta için sabırsızlanıyorum. Bahreyn'e gideceğiz ve ilk yarışın başlamasına sadece iki hafta kalmış olacak."

"İşte o zaman garajdan çıkan diğer tüm araçları görebiliyorsunuz ve araçlar arasındaki ayrıntılara bakıp, karşılaştırma yapıyorsunuz."

"Sonra pistte diğer araçlarla birlikte deneyimleyeceğiniz bazı anlar da oluyor."

"Yine de çoğunlukla aracın nasıl çalıştığını deneyimliyorsunuz. Her yıl farklı özellikleri oluyor. Mesele, bu özellikleri nasıl keşfedeceğinizi bulmak, sonra da bunları nasıl geliştirilebileceğinizi anlamak."

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Mercedes AMG

Hamilton, her zamankinden daha motive olduğunu ekliyor.

"Kendimi hiç olmadığım kadar motive ve odaklanmış hissediyorum."

"Yani, her yıl geri döndüğünüzde 'her zamankinden daha formdayım' gibi şeyler söylüyorsunuz. Fakat bu yıl gerçekten daha fazla çalıştığımı, daha fazla zaman harcadığımı ve hazırlıklara daha fazla odaklandığımı hissediyorum."

"Hayatımın bu noktasında, şu anda sahip olduğum açlığa sahip olacağımı hiç düşünmemiştim."

"Takımla olan maceramızı zirvede bitirmek rüya gibi olur çünkü birlikte çok şey yaşadık."

"Bu yüzden zirvede bitirip, onların tekrar zirveye çıkmasına yardımcı olmak, benim için en büyük onur olacak."