Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Hamilton: "Hiç olmadığım kadar motiveyim"

Lewis Hamilton, Mercedes dönemini en iyi şekilde bitirmenin hayalini kuruyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Mercedes, yeni W15'i geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttı ve kısa süre sonra da ilk kez Silverstone'da piste çıkardı.

Lansman sonrası konuşan Hamilton, araçla ilgili şöyle dedi: "Bu aracın sonunda bir araya geldiğini ve son haline getirildiğini görmek harika. Genel olarak çok heyecanlıyım."

"Önümüzdeki hafta için sabırsızlanıyorum. Bahreyn'e gideceğiz ve ilk yarışın başlamasına sadece iki hafta kalmış olacak."

"İşte o zaman garajdan çıkan diğer tüm araçları görebiliyorsunuz ve araçlar arasındaki ayrıntılara bakıp, karşılaştırma yapıyorsunuz."

"Sonra pistte diğer araçlarla birlikte deneyimleyeceğiniz bazı anlar da oluyor."

"Yine de çoğunlukla aracın nasıl çalıştığını deneyimliyorsunuz. Her yıl farklı özellikleri oluyor. Mesele, bu özellikleri nasıl keşfedeceğinizi bulmak, sonra da bunları nasıl geliştirilebileceğinizi anlamak."

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

Hamilton, her zamankinden daha motive olduğunu ekliyor.

"Kendimi hiç olmadığım kadar motive ve odaklanmış hissediyorum."

"Yani, her yıl geri döndüğünüzde 'her zamankinden daha formdayım' gibi şeyler söylüyorsunuz. Fakat bu yıl gerçekten daha fazla çalıştığımı, daha fazla zaman harcadığımı ve hazırlıklara daha fazla odaklandığımı hissediyorum."

"Hayatımın bu noktasında, şu anda sahip olduğum açlığa sahip olacağımı hiç düşünmemiştim."

"Takımla olan maceramızı zirvede bitirmek rüya gibi olur çünkü birlikte çok şey yaşadık."

"Bu yüzden zirvede bitirip, onların tekrar zirveye çıkmasına yardımcı olmak, benim için en büyük onur olacak."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Gözler Mercedes'in ön kanat çözümünde
Sonraki haber Russell: "Kötü olduğumuz yıllarda bile ikinci veya üçüncü olduk"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Formula 1

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Red Bull'dan rakip takımlara gözdağı: "RB20'de büyük yenilikler var!"

Red Bull'dan rakip takımlara gözdağı: "RB20'de büyük yenilikler var!"

Formula 1
Mercedes tanıtım

Red Bull'dan rakip takımlara gözdağı: "RB20'de büyük yenilikler var!" Red Bull'dan rakip takımlara gözdağı: "RB20'de büyük yenilikler var!"

Horner: "Soruşturma, takım içerisinde dikkatleri biraz dağıttı"

Horner: "Soruşturma, takım içerisinde dikkatleri biraz dağıttı"

Formula 1

Horner: "Soruşturma, takım içerisinde dikkatleri biraz dağıttı" Horner: "Soruşturma, takım içerisinde dikkatleri biraz dağıttı"

Son Haberler

Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

F1 Formula 1

Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var" Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

Perez: "Bu yılki hedefim 'ilerleme kaydetmek' olacak"

Perez: "Bu yılki hedefim 'ilerleme kaydetmek' olacak"

F1 Formula 1

Perez: "Bu yılki hedefim 'ilerleme kaydetmek' olacak" Perez: "Bu yılki hedefim 'ilerleme kaydetmek' olacak"

Red Bull, Mercedes'in dikey radyatör tasarımına mı geçiş yaptı?

Red Bull, Mercedes'in dikey radyatör tasarımına mı geçiş yaptı?

F1 Formula 1
Red Bull Racing tanıtım

Red Bull, Mercedes'in dikey radyatör tasarımına mı geçiş yaptı? Red Bull, Mercedes'in dikey radyatör tasarımına mı geçiş yaptı?

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

F1 Formula 1

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol