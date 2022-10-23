Hamilton: "Herkesin bu kadar çalışmasına rağmen fark aynı kaldı..."

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Mercedes, bu sezonki son büyük güncellemelerini Austin'e getirdi ve aracında önemli değişiklikler yaptı. Aracın ön kanadında, arka kanadında ve tabanında güncellemeler bulunuyor. Özellikle tabanda önemli değişimler var.

Tabandaki güncellemelerle birlikte Mercedes'in aracın sürüş yüksekliğini düşürebildiği öne sürülüyor. Ayrıca hissiyat açısından da gelişim sağlandı. Nitekim Lewis Hamilton, cuma gününde güncellenmiş W13'te "kesinlikle bir gelişim hissettiğini" söylemişti.

Cuma günü pozitif bir görüntü çizildi ancak cumartesi günü Mercedes için beklendiği gibi geçmedi. Hamilton, sıralama turlarını liderin 0.591 saniye arkasında 5. sırada tamamladı. Yani güncellemelere rağmen Mercedes'in zirveye olan farkı aynı kaldı. Alman ekip hâlâ liderden yaklaşık olarak 0.6 saniye daha geride.

Hamilton, Charles Leclerc ve Sergio Perez'in grid cezalarıyla birlikte yarışa 3. sıradan başlayacak olsa da sıralama turlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor.

Sıralama turlarında arkadan kayma sorunu ile baş ettiğini söyleyen şampiyon pilot, "herkesin bu kadar çalışmasına rağmen farkın aynı kalmasının" kendileri için "zor" olduğunu belirtti.

İngiliz pilot, "Hafta sonunun başından itibaren çok iyi hissettim. Araçta iyi bir hissiyata sahiptim. Dün 1. antrenmanda iyi hissediyordum, 2. antrenmandaki lastik testlerinde bile [iyi hissediyordum]."

"Bu sabah da aynı şekilde iyiydi. Sonrasında sıralama turlarında tamamen arkadan kayma yaşamaya başladım. Zorlanıyordum, sürekli arka tarafı yakalamaya çalıştım."

"Mekanik anlamda bir değişiklik yapmıştık ve galiba bu değişiklik büyük bir fark yarattı. Belki de sıcaklık düştüğünden böyle oldu."

"Liderin 0.6 saniye gerisindeyiz. Herkesin bu güncellemeler için bu kadar çalışması ve farkın yine de aynı olması... Bu bizim için zor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images