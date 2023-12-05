Hamilton: "Herkes Red Bull'da yarışmak ister ama Mercedes'le kazanmak benim için daha iyi olur"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull'un çok iyi bir araca sahip olduğunu kabul etse de, Avusturyalı ekipte yarışmayı pek düşünmüyor.
Red Bull Racing, 2023 yılında düzenlenen 22 yarışın 21'ini kazandı ve arka arkaya ikinci takımlar, üçüncü de pilotlar şampiyonluğunu elde etti.
Bir dönem Lewis Hamilton da Mercedes'le aynı başarıları yakalıyordu ve hatta istatistiksel anlamda F1 tarihinin en iyi pilotu konumuna yükseldi.
Son zaferini 2021 yılında alan Hamilton, RB19'u "tüm zamanların en baskın aracı" olarak gördüğünü zaten açıklamıştı.
Bu araçla sürüş yapmanın herkesin ilgisini çekeceğini kabul eden Hamilton, buna karşılık kendisini Mercedes'e adadığını belirtti.
RacingNews365'e konuşan Hamilton, "Mercedes ile sözleşmemi uzatarak takıma olan bağlılığımı gösterdiğime inanıyorum."
"Gerçekçi olalım: her pilot kazanan aracın içerisinde olmayı hayal eder. Fakat gençken ve McLaren'da büyük başarılar elde edememişken, bu fikir benim için ilgi çekici olabilirdi."
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
"Bir zamanlar Mercedes'e geçtim çünkü başarılı bir takımdan büyük başarılara sahip olmayan bir takıma geçmek ve birlikte bir takım inşa etmek ilgimi çekiyordu, çünkü her şeyin hazır olduğu bir yere gelmektense kendi başınıza bir şeyler başarmak çok daha keyifli."
"Şu anda her sürücü Red Bull aracına bakar ve onu kullanmak ister. Bu aracı denemek ve ne kadar iyi olduğunu görmek istemediğimi söyleyemeyeceğim. Her sürücü bunu hissetmek ister."
"Yine de takım olarak geçirdiğimiz iki zor yılın ardından başka bir takımın en iyi aracını kullanmaktansa, takım olarak kendi en hızlı aracımızı yapmamızı tercih ederim çünkü bu bana daha keyifli geliyor."
"Tüm zamanların en baskın aracını sürmek benim için pek bir anlam ifade etmez."
"Takımımla beraber çalışıp, onları mağlup etmek, kariyerim için daha iyi olurdu." dedi.
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