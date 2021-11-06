Hamilton: "Herkes kadar ben de şoktayım"

Red Bull ve Mercedes arasındaki heyecan verici savaş, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında devam etti. Antrenman turlarının ardından pole pozisyonu Red Bull'a gidecek gibi görünüyordu ancak sıralama turlarında Mercedes oyuna geri döndü ve Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Pazar günkü yarışa Bottas ilk sıradan başlarken, startta yanında yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton olacak.

Hamilton, sıralama turlarının ardından: "Valtteri harika bir iş yaptı. Onunla gurur duyuyorum."

"Bence son birkaç yarıştır harika sürüyor. Takım için gerçekten harika. Çok çalışıyorlardı. Bu hafta sonu yeterli hızımızın olduğunu düşünmüyorduk. Bu yüzden ön sırada yer almak çok özel. Tabii ki de yarın bize, diğerleriyle iyi bir mücadele sağlayacak." dedi.

Hamilton Perşembe günü yaptığı açıklamada, Red Bull'un Meksika'da "hızlı" olmasını beklediğini, ancak şimdi sıralamalarda Verstappen'e karşı elde ettiği avantajdan yararlanmaya çalışacağını söyledi.

Red Bull son antrenmanda rahat bir 1-2 almıştı, ancak Mercedes, sıralama turlarında hızını buldu ve Q3'de iki aracıyla ön sıraya yerleşti. Hamilton, Verstappen'i 0.2 saniye ile geride bırakırken, Bottas, Red Bull'un 0.350 saniyelik bir farkla önüne geçti.

Hamilton, Red Bull ile fark açmalarını sağlayan değişikliğin ne olduğu sorusuna, "Hiçbir fikrim yok."

"Bir noktada bizden 0.6 saniye öndeydiler, daha sonra 0.4. Her ne olduysa, sıralamaya geldiğimizde bir anda daha hızlıydık. Herkes kadar ben de şoktayım. Yine de bu sonuca itirazımız olmayacak." dedi.

Hamilton, Bottas'ın pole pozisyonunda olmayı "çok istediğini" ancak takım arkadaşının bugün kendisinden "daha iyi bir iş çıkardığını" da sözlerine ekledi.