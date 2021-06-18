Hamilton: “Herkes için zor bir hafta sonu olacak”

Monako ve Bakü’de cadde pistlerinde üst üste iki zor hafta sonu geçiren Mercedes’in, Fransa Grand Prix’sinde pistin yapısı itibariyle daha iyi bir performans göstermesi bekleniyordu.

Cuma günkü ilk antrenman seansında iki Mercedes pilotunun da ilk ikiye yerleşmesi ardından, Alman takımın Paul Ricard’da sağlam performanslar ortaya koyacağı kısmen doğrulamış oldu. Fakat, ikinci antrenman seansında ise Red Bull pilotu Max Verstappen 1:32.872’lik turuyla ilk sırayı ele geçirmeyi başardı ve hemen ardında Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton yer aldı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuma günün ardından verdiği demeçte Hamilton, aracın Monako ve Bakü’dekinden farklı hissettirmediğini söyledi ancak herkesin zorlanmasını beklediğini dile getirdi.

“Dürüst olmak gerekirse çok farklı değildi. Pozisyon olarak Monako ve Bakü’den çok farklı bir noktada bulunsak da zorlayıcı bir hafta sonu oluyor. Ancak bunun herkes için böyle olacağını düşünüyorum. “

“Bunun pistin zemininden, sıcaklığından ya da lastiklerden mi kaynaklandığını bilmiyorum. Bunu söylemek zor.”

“Hepimiz durmadan kaydık ve bence herkes için zordu.”

Fakat Hamilton, bu durumu düzeltmek için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini ve durumu analiz ettiklerinin de altını çizdi.

"Yani, her seçeneği inceliyorum. Çok fazla değişiklik yaptık, muhtemelen yarın daha iyi olacağı umuduyla bu gece tekrardan çok fazla analiz yapacağız ama yarın ne olacağını kim bilir.”

“Ancak dediğim gibi, tur zamanlarımız berbat görünmüyor. Ön sıralara yaklaştık, yani en azından bu mücadelenin içindeyiz."

Ayrıca 7 kez dünya şampiyonu, Verstappen’in ikinci antrenman seansında zaman tablolarının zirvesine yerleşmesinin bir sürpriz olmadığını da ekledi.

“Bir süredir zaten liderlik onların elinde. Bu hafta sonu da hızlı olacakları konusunda bahse girerdim.”

Hamilton’a sıralamalar için lastik seçimleri sorulduğunda ise İngiliz pilot, aslında hiçbir lastiğin iyi hissettirmediğini ifade etti ve şöyle konuştu: “Hepsi oldukça kötü hissediyor, ama bence sert hamur muhtemelen daha iyi bir hissettiriyor çünkü burada sıcaklıklar yüksek, bu yüzden ne kadar yumuşak bir lastik tercih ederseniz o kadar kötü hissettiriyor."

“Çoğu kişinin sert lastiği seçeceğini düşünüyorum ama hangi lastiğin en hızlı olduğundan henüz emin değilim. Bekleyip göreceğiz.”