Hamilton: "Her zaman daha iyi olabileceğime inanıyorum"

Hamilton 2023'te, Michael Schumacher'i geride bırakarak rekor kıracağı sekizinci şampiyonluğu elde etmeye çalışacak.

37 yaşındaki pilot, 2022'de bugüne kadarki en kötü sezonunu geçirdi ve tek bir galibiyet ya da pole pozisyonu alamayarak Pilotlar Şampiyonası'nda altıncı sıraya geriledi.

Ancak zor bir yıl geçirmesine ve yıllar boyunca elde ettiği tüm başarılara rağmen Hamilton hâlâ çok motive.

Mercedes'in 2023 aracının lansmanında konuşan Hamilton şunları söyledi: "Uzun zamandır buradayım. Bu takımdaki tüm bireylerin ortak bir enerjisi olduğunu düşünüyorum."

"Ortak bir hedef doğrultusunda çalışan bir ekibin parçası olmayı seviyorum. Yarışmayı sevmeye devam ediyorum ve bu asla değişmeyecek, bu benim DNA'mın bir parçası ve her zaman daha iyi olabileceğime inanıyorum."

Hamilton'ın sözleşmesi yıl sonunda bitiyor, ancak birçok kez 2023'ten sonra da Mercedes'te kalma arzusunu dile getirmişti.

Mercedes W14 ile şampiyonluk yarışına geri dönmeyi umarken, Hamilton bu mücadeleden keyif alıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Mercedes AMG

Hamilton, "Bu zorluğu, zihinsel ve fiziksel unsurları, odaklanmak zorunda kalmayı ve sürekli gelişen araçtan, kendinizden ve etrafınızdaki insanlardan daha fazla performans alıp alamayacağınızı görmeyi seviyorum."

"Her yıl aynı araç yok, her zaman değişiyor, her zaman yeni araçlar var, her zaman alışmanız gereken yeni şeyler var ve ben bunu seviyorum. Bu yüzden biraz daha uzun süre kalmayı planlıyorum." dedi.

Ayrıca Hamilton, Mercedes'in yeni aracı W14'ü ilk kez piste çıkarıp 'nasıl davrandığını görmek' için sabırsızlandığını söylüyor.

Hamilton bu konuda şunları söyledi: "Bu, yılın en heyecan verici kısmı."

"Fabrikanın farklı bölümlerinden tüm bu parçaların bir araya geldiğini ve her şeyin çok güzel bir şekilde uyduğunu görüyorsunuz."

"Motor bölmesinin nerede olduğuna baktığınızda tasarımcıların, mühendislerin ne kadar harika olduklarını ve ne kadar ayrıntıya girdiklerini, hepsinin nasıl mükemmel bir şekilde uyduğunu, karoserin üzerindeki kısımları ve kanatları görünce hayran kalıyorsunuz. "

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes, 2022 yılı boyunca takımın dalgalanma sorununu son yeni aracının piyasaya sürülmesi sırasında keşfetti. Bu durum, takımın bu yıl farklı bir tasarım felsefesi izleyeceği ve W13'ün radikal ince sidepod tasarımından vazgeçeceği spekülasyonlarına yol açtı.

Ancak bugün tanıtılan W14, selefinin aynı dar konfigürasyonunu koruyor. Hamilton, geçen yıl ilk kez galibiyetsiz bir sezon geçirmesine neden olan sorunun çözüldüğünü görmek istediğini itiraf etti.

Hamilton, "Hepimiz pistte aracın nasıl davranacağını ve diğer takımların nerede olduğunu görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Dünyada neredeyse sekiz milyar insan var ve bunu yapabilecek sadece 20 kişiyiz ve bu takım için yarışabilecek sadece iki kişiyiz. Yani inanılmaz derecede ayrıcalıklıyız."

"Özellikle de geçen yıl yaşadığımız tüm zorlukları göz önünde bulundurduğumuzda, bu kesinlikle çok heyecan verici bir zaman." dedi.