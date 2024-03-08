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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Her türlü ayar değişikliğini denedik ama zıplama sorunundan kurtulamıyoruz"

Lewis Hamilton, Bahreyn GP hafta sonunda da var olan zıplama sorununun Suudi Arabistan'da çok daha rahatsız edici bir hale geldiğini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes, 2022 sezonunda zıplama sorunundan oldukça muzdaripti. Öyle ki pilotlar, zaman zaman zıplamanın sonucu olan sırt ağrılarından şikayetçi oluyorlardı.

Takım, geçtiğimiz yıl bu problemi çözmüş görünse de zıplama sorunu 2024'ün ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si itibariyle tekrar su yüzüne çıktı. 

Cuma günü Cidde'de konuşan Hamilton, zıplamanın araç performansını göstermelerini engellediğini dile getirdi.

Mercedes pilotu, "Yaşadığımız zıplama önceki yıllara benzerdi. Bu araçta daha iyi olan pek çok unsur var ancak sahip olduğumuz zıplama bizi engelliyor. Bu henüz takımın çözemediği bir şey."

"Aslında gece boyunca bazı değişiklikler yaptık ve bu sabah araç çok daha iyi hissettirdi. Bu güveni tekrar kazanıyordum ki sıralamaya geldiğimizde tekrar kayboldu. Ama George harika bir iş çıkardı, araçta çok daha rahattı." 

"Ama başımızı öne eğip çalışmaya devam ediyoruz. Sorunların nereden kaynaklandığını biraz daha iyi anlıyorum, bu yüzden ekiple birlikte ele almaya çalışacağım."

"Açıkçası her türlü ayar değişikliğini denedik ama bundan kurtulamıyoruz. Açıklaması çok zor."

"İlk sektör çok hızlı ve araca çok fazla yanal yük biniyor. Burada zıplama aracın dengesini etkiliyor. Araç zıpladığında denge öne ve arkaya kayıyor."

"Bunu yüksek hızlarda yaptığınızda çok zorlanıyorsunuz. Max [Verstappen] ve diğerlerinin 6, 7 ve 8. virajlarda dengeleri oldukça sabit. Biz de bunu hedefliyoruz."

"Bahreyn'de yaşadığımız zıplama sorunu buradaki kadar yoğun değildi. Ama artık bunun üstesinden gelmek zorundayız." dedi.

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