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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

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Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
Ekleyen:
, Editör

Belçika GP sıralamalarında pole pozisyonunu alan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aracın hissiyatının her turda daha iyiye gittiğini söyledi.

Hamilton aldığı pole pozisyonunu, sabah saatlerinde geçirdiği kolon kanseri sebebiyle hayata gözlerini yuman 43 yaşındaki aktör Chadwick Boseman'a ithaf etti. Boseman, 42, Get On Up ve Marvel'ın Black Panther filmi gibi büyük gişe rekorları kıran filmlerde rol almıştı.

Pole pozisyonu hakkında konuşan Hamilton şunları söyledi: "Çok ama çok yakın bir seans geçirdik. Her tur, gittikçe daha da iyi bir performans yakalıyordum. Perde arkasında inanılmaz işler yaptık."

"Bugün pole'ü almak çok önemliydi çünkü Chadwick'in hayatını kaybettiği haberiyle uyandım. Ve bu sene hepimiz için çok ağır bir seneydi ve üzerine böyle bir haber almak beni çok etkiledi. Bu yüzden buraya gelirken konsantrasyonumu toplamak pek kolay olmadı."

"Sadece piste çıkıp en iyi performansımı göstermem gerektiğini düşündüm çünkü onun bir süper kahraman olarak yaptıkları, genç çocuklara nelerin mümkün olduğunu gösterdi. O, tamamen parlayan bir ışıktı."

 

Aynı 2019 Monza sıralama seansında olduğu gibi, Spa'da da pek çok pilotun hava koridoru yakalaması için trafik oluşturduğu görüldü. Ancak Hamilton, son turunu önünde bir araç olmadan atarak pole pozisyonunu aldı. 

Hamilton bu konu hakkında şunları söyledi: "Belirli alanlarda önümde hava koridoru olması için denemeler yaptım. Buradaki üç sektör de birbirinden teknik ve zor sektörler. Bugün ilk ve son sektörlerde en güçlü araç değildik, ancak orta sektörde iyi bir performansa sahiptik."

"Bu hafta piste önce çıkma seçimi bana aitti ve ben de Valtteri'den önce piste çıkmaya karar verdim. Temiz havaya sahip olan ilk kişi ben olmak istedim, diğerlerinin benim önümde olmasını ve bana yer verip vermeyecekleri konusunda paniklemek istemedim."

Araçların Spa'daki hissiyatının nasıl olduğu sorusuna Hamilton şu yanıtı verdi: "Dediğim gibi, hissiyatımız turlar geçtikçe daha iyi oldu. Pist, sizin sürmenize göre daha farklı, kaçış alanları daha fazla olduğu için gazı daha erken verme şansınız olabiliyor. Buradaki ana konsantrasyon kaynağınız viraj çıkışları."

"Ve turlarımın hiçbirinde hata yapmadım ancak Q3'teki turlarımdan bir tanesi inanılmazdı. Bu turu hiçbir zaman geçemeyeceğimi düşünüyordum, ancak ilk viraj çok uzun senelerdir benim için biraz zayıf bir nokta olmuştur."

"Orayı geçtikten sonra turumun tamamında zorladım ve bu sonucu elde ettim. Bu yüzden bu tur çok çok çok çok iyi bir turdu, bundan dolayı da mutluyum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Efe Kahya

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