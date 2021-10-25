Hamilton: “Kirli hava bizi kötü etkiledi"

Amerika GP’ye ikinci sıradan başlayıp startta liderliğe yükselen Hamilton, pitlerde yerini kaybettikten sonra Verstappen’i uzun süre kovaladı.

Ancak rakibine atak yapabilecek kadar yaklaşamayan Mercedes sürücüsü, yarışı ikinci sırada tamamladı ve şampiyonada 12 puan geriye düştü.

Yarışın ardından Sky’a konuşan Hamilton, “Her şeyimi verdim. Elimizdeki her şeyi ortaya koyduk. Ancak onlar bir şekilde bizden daha hızlıydı.”

“Daha iyi arka tarafa sahip gibi gözüktüler ve bize göre daha az kayıyorlardı.”

“Harika bir start aldım. Kesinlikle her şeyimi verdim, ancak ne yazık ki bunu sonuca dönüştüremedim.”

“Son bölümde Max’e yaklaştığımda kirli hava kötü etkiledi ve lastikler aşırı ısındı.”

“İlk viraja gelirken harika bir mücadele oldu. Yarışı kazanabileceğimizi düşündüm. Ancak bir sonraki yarışa kadar beklememiz gerekecek.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images