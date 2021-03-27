Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı"

Kış testlerinde yaşananların ardından sezona geri planda başlayan Mercedes, her şeye rağmen sıralamalarda yeniden gücünü gösterdi. Mercedes pilotları sıralamalarda testlere ve antrenman seanslarına göre daha iyiydi ancak yine de Red Bull pilotu Max Verstappen'e yetişemediler.

Hamilton ve takım arkadaşı Valtteri Bottas, 0.4 ve 0.6 sn geride 2. ve 3. olabildiler.

Sıralamaların ardından Hamilton'a "mücadeleyi sevdiği" yorumları hatırlatıldı ve sonunda istediği mücadeleyi almış gibi göründüğü söylendi.

Bunun üzerine Hamilton, "Evet, harika. Max'e tebrikler. O harika bir iş başardı. Son turunda çok hızlıydı. Ben kesinlikle elimdeki her şeyi verdim ancak ne yazık ki yeterli olmadı."

"Araçta daha fazlası yoktu. Her zaman daha fazlası vardır ancak bugün kesinlikle elimden gelenin en iyisi buydu. Araçtan kesinlikle her şeyi aldım."

"Testlerin ardından burada gerçekten iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Fabrikadaki ekip gerçekten harika bir iş başardı. Aero analistimiz Kim bize harika bilgiler verdi ve bu sayede aracı olması gereken yere, Red Bull'a yakın bir konuma getirebildik. Bu açıdan, testlerde olduğumuz yere göre bu kadar yakın olmamız güzel çünkü testlerde oldukça gerideydik." dedi.

Bottas, Cuma günkü antrenmanlarda birçok kez aracın sürülemez olduğundan şikayet etse de takım arkadaşının hemen arkasında yer almayı başardı.

Bottas, "Bu sabahki antrenman seansı kolay değildi. Aracın dengesinde çok fazla sorun yaşıyorduk ve pek rahat hissetmiyordum. Akşam seansının daha iyi olmasını umuyordum."

"Sıralamalar biraz daha iyiydi ancak 1. seansta ikinci kez yumuşak lastiklerle çıktık, bu yüzden bir set lastiği boşa harcamış oldum. Bunun sonucunda 3. seansta tek bir set yumuşak lastiğim kaldı ve o setle Max ve Lewis'e karşı mücadele etmek zordu."

"Fena bir seans değildi ancak açıkçası olmak istediğimiz yerde değildik. Ancak en azından 3. sıradan başlayacağız ve oradan her şey mümkün."

"Biz ve Max yarın orta lastiklerle başlayacağız. Strateji açısından devasa bir fark yok. Belki yarış için daha fazla sert lastiğimiz olabilir. Daha fazlasını söyleyemem. Tabii ki Max'e karşı iki araçla mücadele edeceğiz, bu açıdan işbirliği ile iyi şeyler yapabiliriz." dedi.