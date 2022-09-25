Hamilton: "Her sene galibiyet kazanma rekorunu sürdürmenin hiçbir önemi yok"

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2007'de McLaren ile Formula 1'e giriş yapan Hamilton, o yıldan bu yana her sezon en azından bir yarış kazanmayı başardı.

Ancak Mercedes'in 2022'de Red Bull ve Ferrari ile mücadele etme konusunda sorun yaşadığı bu sezonda Hamilton, henüz hiç yarış kazanamadı ve kendisinin en uzun yarış kazanamadığı süreç oldu. Hamilton en son yarış galibiyetini 2021 Suudi Arabistan GP'de aldı.

Mercedes W13'ün sürüşünde ve performansında ileri yönde adım atsa da, Hamilton'ın bu rekoru sürdürebilmesi için önünde 6 yarış kaldı.

Hamilton, buna odaklanmadığını, bunun yerine Mercedes'in iyileşmesine odaklandığını söyledi.

Hamilton, "2007'den bu yana geçirdiğimiz her sezonda kazanma fırsatına sahip olduğumuz için minnettarım."

"Bu sene de şansımızın olacağına inanıyorum. Geride katılacağımız yarışlar var. Ve takım olarak gerçekten büyük hedefimiz, yeniden öne dönüp liderlik için savaşıyor olmak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sıradaki Singapur GP, cadde pisti olması nedeniyle Mercedes için bir fırsat olabilir ancak pistin tümsekli yapısı, zıplama konusunda Mercedes için zorlayıcı olabilir.

Son yarışlara baktığımızda Mercedes'in performansı konusunda ciddi farklılıklar oldu. Budapeşte ve Zandoort'ta oldukça rekabetçi olan takım, yüksek hızlı Spa'da performans olarak geride kalmıştı.

Hamilton, "Kalan yarışlarda aracımızın nerede harika olacağına dair bir fikrim yok. Araca bindiğimizde Spa'dan çok daha iyi hissettiğimiz zaman sürpriz olmuştu. Orada araç önceki yarışlardan tamamen farklı hissettirmişti. Ancak kalan yarışlarda oradan ziyade daha çok Budapeşte ve Zandvoort'taki gibi olmamızı umuyorum." dedi.

103 yarış galibiyetine sahip Hamilton, şu ana kadar çıktığı 15 sezonda aralıksız galibiyet almasıyla Michael Schumacher'le aynı durumda. Hamilton bu sezon bitmeden galibiyet alırsa, bu konuda Schumacher'i geride bırakmış olacak.

Hamilton, "Rekora odaklanmış değilim ancak tabii ki bu sene kazanmaya çalışıyorum."

"Ancak bu rekor benim için önemli değil çünkü genel olarak rekorları pek önemsemiyorum." dedi.