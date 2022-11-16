Hamilton: "Her iki günde de araç hasar gördü"

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Lewis Hamilton, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında beş sıra birden yükselmiş ve üçüncü sırada finiş görmüştü.

Ertesi gün, daha henüz ilk bölümde Max Verstappen ile temas yaşadı ve geriye düştü. Buna rağmen mücadeleyi bırakmadı ve ikinci olarak, Mercedes'e dubleyi getirdi.

Yarışın sonunda galibiyet için George Russell ile arasındaki farkı 1 saniyenin altına indiremeyen Hamilton, böylelikle bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı.

Ancak Auto Motor und Sport'a göre Hamilton'ın tabanında, Verstappen'in aracıyla yaşadığı temastan ötürü hasar oluştu. Bu da tur başına 0.2 saniye kaybetmesine neden oldu.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, cumartesi günü de bir parçaya çarptığını söyledi ve iki günde de hasarlı araçla yarıştığına vurgu yaptı.

Hamilton, "Aslında aynı şey cumartesi günü de oldu. Önümdeki araçları yaşadığı temastan sonra pistte kalan parçaların üzerinden geçtim ve W13'üm epey hasar aldı."

"Bu da yere basma gücünün önemli bir kısmını kaybettiğim anlamına geliyordu."

"Ancak pazar günüyle ilgili bir şey söylemem zor çünkü aracın hangi kısımlarının darbe aldığını gerçekten görmedim."

"Sadece sağ arka lastiğin patladığını düşündüm ve aracın davranışı, temasın ardından kesinlikle değişti."

"Direksiyon üzerindeki tuşlarla bazı ayarları değiştirmeyi başardım ve dengeyi biraz düzelttim."

"Sanırım araç mükemmel durumda değildi ama yine de duble yapmayı başardık." dedi.