Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"
Lewis Hamilton, W15 aracının cuma günü gösterdiği performansı cumartesi günü gösteremediğine inanıyor.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Hamilton Bakü'de gerçekleşen sıralama turlarında yedinci sırayı elde etti ve takım arkadaşı George Russell'ın 0.4 saniye gerisinde kaldı.
Bu sonuç Hamilton'ın bir süredir yaşadığı cumartesi günü zorluklarının devam etmesine sebep oldu.
Seansın ardından konuşan yedi kez Dünya Şampiyonu, Sky Sports'a şunları söyledi: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz, bu yüzden gerçekten şaşırmadım."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"İlk ve ikinci antrenman seansında araç harika hissettirdi ve gerçekten de ilk turdan itibaren ön tarafta rekabet edebilecek durumdaydım."
"Bugün başlar başlamaz araçta neredeyse hiçbir şey değiştirmedim çünkü hiçbir şeyi bozmak istemedim ama lastikler çalışmadı."
"Gerçekten bütün gün çalışmadılar. Son turda, son sektörde olduğu gibi, lastikler çalışmaya başladı ama bunu kaçırmış olduk."
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