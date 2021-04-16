Hamilton: "Henüz Red Bull'un gerçek temposunu görmedik"

Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, Bahreyn'in aksine Imola'da oldukça iyi bir başlangıç yaptılar.

Bottas her iki seansı da ilk sırada tamamlarken, Hamilton her iki seansta da ikinci en iyi zamanı yaptı.

Böylelikle Mercedes, bu yıl ilk kez antrenman turlarında 1-2 olmuş oldu.

Bu hafta sonu takımın bu kadar başarılı olmasının, takımın ortaya koyduğu çalışmaları mı yoksa pist düzenine mi bağlı olduğu sorusuna Hamilton, "Sanırım ikisiyle de biraz ilgili. Takım son yarışta neler olduğu, nerede zayıf kaldığımızı ve aracı ayarlarla birlikte nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi anlayabilmek adına kesinlikle çok çalıştı. Ayrıca pistin özelliklerinin de biraz bizim lehimize olduğunu düşünüyorum."

"Bence bugün ayar anlamında iyi bir temelle başladık ve ufak tefek çözülmesi gereken şeyler olsa da önemli bir sorun yoktu. Şimdiye kadar bizim için iyi bir tempo vardı. Lastikler bu pistte iyi çalışıyor ve yol tutuş iyi."

"Henüz Red Bull'ların en iyi temposunu gördüğümüzü sanmıyorum. Trafikle birlikte oldukça dağınık turlar atmış gibi görünüyorlar ve bu yüzden yarın ne kadar hızlı olduklarını görmek ilginç olacak." cevabını verdi.

Soğuk havanın lastiklere olan etkisi sorulduğunda Hamilton, "Elbette çok daha iyi. Eğer hava serinse o zaman kesinlikle daha iyi bir gün oluyor. Gittiğimiz son yer olan Bahreyn'e bakarsak, orası çok sıcaktı, piste çıkar çıkmaz sıcaklıklar yükseliyor ve her virajın girişinden ortasına kadar lastikler aşırı ısınıyordu. Burada ise sıcaklık anlamında güzel ve tatlı bir nokta var, yani kötü değil." cevabını verdi.

Hamilton, Imola'da geçiş yapmanın zor olmasından ötürü cumartesi gününden en iyi şekilde faydalanmanın önemine dikkat çekti.

Ayrıca Pierre Gasly'i ön tarafta gördüğü için mutlu olduğunu da ekledi.

"Burada pist üstü pozisyonu çok önemli. Çünkü burada öndeki aracı takip etmek kolay değil, bu yüzden yarın ayarlarla ilgili en iyi işi yapmak ve maksimumu çıkarmak çok önemli olacak."

"AlphaTauri bu yıl harika bir iş çıkarmış durumda ve inanılmaz derecede hızlı görünüyor. Pierre'in altında iyi bir araç olması harika ve onu orada görmek heyecan verici."