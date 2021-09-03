İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Hamilton, Zandvoort'taki birinci antrenman seansında Mercedes'iyle birlikte en hızlı isim oldu ancak Sebastian Vettel'in aracında çıkan güç ünitesi sorunu nedeniyle çıkan kırmızı bayrak sonrasında sadece 17 tur tamamlayabildi.

Yedi kez dünya şampiyonu ikinci antrenmanlarda ise sadece tek bir zaman turu atabildi ve aracında güç kaybettiği söylemesinin ardından Mercedes, İngiliz pilota aracı durdurmasını söyledi.

Takım daha sonra yaptığı açıklamada, durma kararını yağ sistemindeki olağandışı davranışları ardından aldıklarını doğruladı. Hamilton, seansta bu sezonki ilk versiyon güç ünitesini kullanıyordu ki bu, sezon boyunca şu ana kadar en çok kilometre yapmış güç ünitesiydi.

Hamilton, pist üzerinde kaybettiği zamanın ''dünyanın sonu olmadığını'' çünkü takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın sürüş programının tamamını gerçekleştirdiğini söyledi ancak rakiplerinden bir adım geride olduğunu da ekledi.

''Bu sabah kırmızı bayrak nedeniyle sadece 20 dakika sürüş yapabildik.''

''Doğal olarak bu bizi biraz zora sokuyor. Ancak Valtteri iyi bir sezon geçirmiş gibi duruyor ve umarım yarın bu zamanın birazını telafi edebiliriz.''

''Birinci antrenmanda kötü hissetmiyordum. Bu seansa girerken bazı değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerle bir tur atabildim. Bunların iyi mi kötü mü olduğunu anlamak çok çok zor.''

''Ancak söylediğim gibi Valtteri birçok sürüş yaptı, uzun sürüşlerden çok veri analizimiz var. Birçok sürücü uzun sürüşlerini tamamladı.''

Hamilton, Bottas'la ''aralarında çoğu zaman çok fazla ayar farkı olmadığını'' ve Cumartesi günü ikinci antrenmanda kaybettiği zamanı telafi edebileceğini düşündüğü ekledi.

Cuma günü, Formula 1 resmi olarak 36 yıl sonra Zandvoort'a dönmüş oldu ve Hamilton da, 2005'te Masters of Formula 3'te en son bu pistte yarışmıştı.

Pist, Formula 1 takvimine dönmeden önce birkaç değişiklik geçirmiş olsa da, Hamilton burada sürüş yapmanın genç kariyerinden bazı anılar hatırlattığını söyledi.

''Pist kesinlikle efsanevi, gerçekten harika.''

''İlk sürüş yaptığımda burası bana çok anı hatırlattı çünkü çok fazla hatırlamıyordum. Formula 3'teyken buranın harika olduğunu hatırlıyorum ancak bir F1 aracıyla çılgıncaydı.''

''Yedinci viraja doğru çıktığımız hızlar.. Burası gerçek bir yarış pisti. Burası ilginç olacak. Burada geçiş yapılabileceğini sanmıyorum çünkü çok yüksek, yüksek yere basma gücü var, çok hızlı virajlar var ve muhtemelen takip edemeyeceğiz.''

''Umarım Pazar günü için iyi bir stratejimiz olur.''