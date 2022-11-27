Hamilton henüz emekli olmayı düşünmüyor

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Hamilton'ın Mercedes ile olan kontratı önümüzdeki sezon bitiyor olsa da, Britanyalı pilot henüz emekli olmayı düşünmüyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff de, Hamilton'ın en az beş yıl daha takımda olacağını söyledi.

Hamilton, net bir rakam belirtmese de, yakın zamanda emekli olmayacağını belirtti.

The New York Times'a göre Hamilton, "Tabii ki sonsuza kadar sürmeyecek ancak içimden bir ses 'henüz bitmediğini' söylüyor."

"Günü geldiğinde yarışmayı bırakmak zor olacak, bunu 30 yıldır yapıyorum ve bıraktığımda 30 yıldan fazla olacak. Neyse ki henüz bırakmayı düşünmüyorum."

"Bir noktada, bir aileye sahip olmak isteyeceğim ve tüm odak noktam bu olacak. Ancak şu anda Mercedes ile Formula 1'de olmak istiyorum." dedi.

Frederik Vesti, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, babası Anthony ve erkek kardeşi Nicolas'ın onu yarışmaya devam etmesi için çok teşvik ettiğini, ancak annesinin ve kız kardeşinin bu konuda biraz daha geri planda olduklarını söyledi.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot ticaret, hayır işleri, oyunculuk ve film prodüksiyonu dahil olmak üzere Formula 1 dışında birçok ilgi alanına sahip.

Hamilton, "Babam ve erkek kardeşim, 'Evet, sonsuza kadar yarışmaya devam et' diyorlar çünkü onlar yarışçı. Annem ve kız kardeşim ise, yapmak istediklerimi yapmam için beni destekliyorlar."

"Ayrıca bunun ne kadar yorucu olduğunu da görüyorlar. Bazen kız kardeşimin evine gittiğimde yorgunluktan kendimden geçiyorum." dedi.

Hamilton Formula 1 takviminin zorluğuna dikkat çekse de, bu spora olan sevgisinden dolayı hâlâ devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Neden devam ettiği sorulduğunda Hamilton, "Yaptığım işi seviyorum. Her hafta sonu mücadele etmeyi ve takımımla çalışmayı çok seviyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

2022 sezonu Hamilton ve Mercedes için son derece zordu. Hamilton sekizinci Dünya Şampiyonluğunu kovalamak yerine, galibiyetsiz bir sezon geçirdi.

W13, Hamilton ve George Russell'ı şampiyonluk mücadelesine dahil edemedi. Bu durumun Hamilton'ın emekliliğine yol açacağı düşünülse de, Wolff'ün hiçbir zaman böyle bir endişesi olmadı.

Hamilton'ın 'kendisi için doğru olanı bildiğini' düşünen Wolff, "Bu konuda düzenli olarak konuşuyoruz. Sadece sözleşme konusunda değil, aynı zamanda hangi yöne gittiğimiz ve hedeflerimizin ne olduğu konusunda."

"Bu yılın Lewis'in ayrılmaya karar vermesine sebep olmayacağına emindim. O, 'Araç yeterince iyi değil o yüzden ayrılıyorum' demek için fazla güçlü ve istikrarlı bir pilot." dedi.