Hamilton: "Henüz emekli olma zamanım gelmedi"

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Gelecek yılın Ocak ayında 38 yaşına girecek olan Lewis Hamilton, 2023 sonuna kadar Mercedes'le devam edecek ve sonrasında ne yapacağına henüz karar vermiş değil.

Bazıları İngiliz pilotun 2022 sezonunun sonunda emekli olacağını iddia etse de, Hamilton böyle bir niyeti olmadığını söylüyor.

Bu yıl geride kalan yedi yarışın ardından Max Verstappen'in 75 puan gerisinde yer alan Hamilton, şu noktada spordan gayet keyif aldığını ve emekliliği düşünmediğini dile getirdi.

Corriere della Sera ile yaptığı röportajda Hamilton, 40 yaşında hâlâ gridde olup olmayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu gerçekten zor bir soru!"

"Bu sezonu ele alacak olursak, muhtemelen şampiyon olamayacağım ama Formula 1'de olmaktan, yarışmaya başladığım ilk zamanla aynı keyfi alıyorum. Öyleyse neden emekli olmalıyım ki?

"Belki bir gün bu baskıya daha fazla dayanamam ve yorulurum... Fakat o gün henüz gelmedi."

Hamilton, 2007 yılından bu yana sporda yer alıyor ve yedi dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı. Eğer bir şampiyonluk daha alırsa, tüm zamanların en çok şampiyon pilotu olacak.

Yeniden şampiyon olmasının mümkün olup olmadığını sorduğunda Hamilton, “Elbette buna inanıyorum."

"10 yıldır bu çocuklarla (Mercedes) birlikteyim. Nasıl çalıştıklarını ve sahip oldukları kültürleri biliyorum, birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz."

"Fakat onlar çok motiveler. Bizi zirveye taşımak için her şeylerini veriyorlar.” dedi.

Sezon sonunda Verstappen'in mi yoksa Charles Leclerc'in mi şampiyon olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sorulduğunda Hamilton, "Yani Mercedes olarak bizi oyunun dışında mı görüyorsunuz? Bence bizi küçümsemeyin!"

"Ferrari sıralama turlarında Red Bull ise yarışta daha güçlü. Ancak durum her yarışta değişiyor. Bence Ferrari harika bir araç üretebileceklerini gösterdi. Charles da çok iyi bir iş çıkarıyor." dedi.