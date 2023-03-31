Hamilton henüz ayarlardan tam olarak memnun değil

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,Mercedes, Melbourne'de karmaşık bir cuma gününü geride bıraktı ve henüz tam olarak nerede oldukları net değil.

Özellikle ikinci seansta geride kalan Hamilton, günün ardından şöyle dedi: "Sabah bölümü iyiydi ama öğleden sonra istediğimiz gibi geçmedi."

"İlk seanstan sonra işe yaramayan bazı değişiklikler yaptık ve bu akşam bunları düzeltmeye çalışacağız."

"Ayrıca ikinci seansta yağmur yağdı, bu yüzden en iyi seanslardan biri değildi. Bu karışık koşullarda çok fazla şey öğrenme imkanınız olmuyor. Bugün her şey daha çok aracı sağlam tutmakla ilgiliydi."

"Açıkçası bu hafta sonu Red Bull'larla savaşabileceğimizi düşünmüyorum. Yine de mümkün olan en iyi sonucu istiyoruz. Hızımız muhtemelen Suudi Arabistan'la benzer olacak."

George Russell ise ikinci seanstan daha memnundu.

"Genel olarak çok kötü bir gün değildi. Cuma günleri araçla iyi adımlar atıyoruz. Bazı şeyleri değiştiriyoruz ve hafta sonu ilerledikçe aracı doğru aralığa getiriyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Özellikle ikinci seans yağmur nedeniyle herkes için sinir bozucuydu. Yine de bizim için makul bir seanstı çünkü ilk seansa göre ilerleme kaydettik. Bakalım yarın hava durumu ne getirecek?"

"Yağmur bugün aniden bastırdı ve yarın da devam edebilir, bu yüzden havanın biraz daha ısınmasından memnun olurum."

"Asfaltın yüzeyi araç ve sürüş hissiyatı üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Cidde ve Melbourne'e bakarsanız, bunlar benzer asfaltlara sahip, dolayısıyla lastikleri gerçekten zorlayabiliyorsunuz."

"Burası ise normalden farklı, bu yüzden mevcut durum heyecan verici olabilir."

"Gelecek yarışlarda daha fazla performans göstermemizi sağlayacak yeni parçalar üretiyoruz ancak bunlar gelene kadar her hafta sonundan mümkün olan en iyi sonuçlarla ayrılmamız gerekiyor."

"Aracın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."