Formula 1 Las Vegas GP

Hamilton: “Hedefimiz takımlar şampiyonasında ikinci olmak"

Lewis Hamilton, Ferrari’nin 2026 sezonunun kalan yarışlarındaki önceliğinin Takımlar Şampiyonası’nda ikinci sırayı korumak olduğunu söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 12:23

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix’si öncesinde konuşan Hamilton, Ferrari’nin virajlarda hızlı olduğunu ancak pistin uzun düzlüklerinin performanslarını sınırlayabileceğini ifade etti.

İngiliz pilot, kalan yarışlar için hedeflerinden bahsederken, takımlar şampiyonasında ikinci olmayı umduklarını belirtti.

Hamilton şöyle dedi: “Aracımız virajlarda hızlı ancak burada pistin karakterini uzun düzlük belirliyor. Ne kadar rekabetçi olacağımızı bilmiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım bazı virajlarda düzlükte kaybettiğimiz zamanın bir kısmını geri kazanabiliriz. Göreceğiz."

"Sezon sona yaklaşıyor. Bu hafta sonu test edebileceğimiz yeni bir parçamız yok ancak bu, aracımızı daha iyi anlamak açısından yine de önemli. Ayarlar üzerinde çalışmalı, farklı kombinasyonları denemeli ve gelecek sezon için nelerin işe yarayıp yaramadığını görmeliyiz."

"2027’de bizi büyük değişiklikler bekliyor ancak şu anda Takımlar Şampiyonası’ndaki ikinciliğimizi korumaya odaklanmalıyız.”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ferrari için Takımlar Şampiyonası’ndaki ikinciliğin öncelikli olduğunu vurgulayan Hamilton, bu başarının Maranello’daki tüm çalışanlar için büyük anlam taşıdığını söyledi. İngiliz pilot, takım hedefinin güvence altına alınmasının ardından kendi şampiyona pozisyonuna odaklanmak istediğini belirtti.

“Takımlar Şampiyonası’ndaki pozisyonumuz en önemli hedefimiz. Sezonu ikinci sırada tamamlamak güzel olurdu. Elbette herkes birinci olmak ister ancak şu anda takımın ikinciliğini garanti altına almak önemli. Bu, merkezdeki herkes ve takımın her çalışanı için çok şey ifade ediyor."

"Bunu başardıktan sonra, eğer her şey yolunda gider ve son yarışlarda hızlı olursak, ben de pilotlar şampiyonasını ilk üç içinde tamamlamak isterim.”

Leclerc ile mücadele konusunda endişesi yok

Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc ile arasındaki mücadeleye ilişkin soruya da yanıt verdi: “Leclerc ile mücadele konusunda ikimiz de sınırların nerede olduğunu çok iyi anlıyoruz. Charles’ın harika bir pilot olduğunu düşünüyorum ve yeniden sorun yaşanacağını sanmıyorum. İkimiz de takım için mümkün olan en iyi sonucu elde etmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu konuda herhangi bir endişem yok. Onun da olmadığını düşünüyorum.”

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- Motorsport.com Ekibi

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