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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"

Ekleyen:
, Editör

Son şampiyon Lewis Hamilton, son haftalardaki gelişmeler, geleceği yönündeki spekülasyonlar ve nasıl motivasyon bulduğu konusunda merak edilenleri cevaplandırdı.

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"

8. şampiyonluk için motive kalmanın zorluğu ve bunu kazandığı takdirde geleceğine karar verip vermeyeceği sorulduğunda Hamilton, "Sorunun ikinci kısmını bu senenin başında takımla olduğumuz sırada cevaplamıştım. Ve her sene geri döndüğümüzdeki istikrarımız konusunda ise; bunun, dünyadaki tüm sporcuların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğunu söyleyebilirim."

"Fakat biliyorsunuz, hedefimiz her zaman gelişmeye çalışmak ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek. Böylece zayıf alanlara odaklanabiliriz."

"Fakat diğer yönleri de güçlü tutmaya çalışırken bunu yapmanın kesinlikle kolay bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bazı zamanlar, bazı alanlarda gelişip diğerlerinde geriye düştüğüm oldu ve bu çalışmaların büyük bir kısmı işbirliği şeklinde oluyor."

"Yani mühendislerinizle çalışmanız gerekiyor ve bu zorlu bir şey, aynı zamanda onların da size meydan okuması gerekiyor, böylece gelişme göstereceğinizi düşündükleri alanlarda sizi geliştiriyorlar; birlikte çalışmanın daha iyi bir yolunu buluyorlar ve enerji, fitlik ve mental sağlık açısından eski seviyenizi dönmenizi sağlıyorlar."

"Tüm bu alanların önemli faktörler olduğunu düşünüyorum ve bunların hepsinin üstünde en yüksek seviyede çalışmamız gerek. Sporcu ve rekabetin içindeki rakipler olduğumuzdan, doğal olarak sürekli sınırdayız. Dolayısıyla bu dengeyi tutturmak çok zor olabiliyor." cevabını verdi.

Hamilton'a sonrasında yakın dostu ve iş ortağı Marc Hynes'in neden işten ayrıldığı sorulduğunda 7 kez dünya şampiyonu şu cevabı verdi: "Marc konusundaki spekülasyonların nereden kaynaklandığını bir türlü anlayamadım. Marc en iyi arkadaşlarımdan biri ve halen öyle."

"Başka güzel şeyler yapmak için farklı bir yolda ilerleme kararı aldı, birlikte inanılmaz bir ortaklığımız oldu ve birlikte başardıklarımız için gerçekten çok minnettar ve gururluyum. Şu anda geleceğe yönelik küçük bir yeniden yapılanmadan geçiyoruz."

"Günün sonunda, gelecek adına üstünde çalıştığımız planlarımız mevcut. Bu yüzden kısa vadede muhtemelen bunun için birini bulacağım ve bunu akışına bırakıp, ne yapacağımı öyle bulacağım."

İngiliz pilot son olarak Londra'ya taşınacağı yönündeki spekülasyonlara cevap verdi: "Şu anda yaşadığım yeri değiştirmek adına herhangi bir planım yok. Tüm sürücülerin yaşadığı rüya yerde yaşıyorum, Monako’da."

"İngiltere’de bir evim var ve tamamlanacak olması beni çok, çok heyecanlandırıyor. Yani İngiltere’ye geldiğimde artık kendimi demirleyebileceğim bir yerim olacak. Sonunda kendime ait bir yerim olacak."

"Bu sayede pek zevkli olmayan otel konaklamalarım da sona erecek, çünkü halihazırda sene boyunca bunu yapıyoruz. Yani çok güzel bir şeyin başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Orada da bulunacağım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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