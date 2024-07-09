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Formula 1 Britanya GP

Hamilton: "Hedefim Mercedes'i iyi bir noktaya getirerek ayrılmaktı"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Alman üreticiden "iyi bir noktada" ayrıldığı için mutlu.

Ezel Tan
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Lewis Hamilton, pazar günü gerçekleştirilen yarışta 2.5 sene sorna ilk galibiyetini almayı başarmıştı.

Yarışın ardından Hamilton şöyle konuştu: "Takımdaki herkese çok ama çok minnettarım."

"Çalışmaya devam eden ve iyi sonuçlar almasak da cesareti kırılmayanlara şapka çıkarıyorum."

"George'un geçen haftaki galibiyeti inanılmazdı ama saf hıza dayanmıyordu. Bu hafta sonu ilk kez hızımızla kazandık."

"Sırada Macaristan var; orayı sevdiğimi biliyorsunuz. Bu yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Araç toparlanmaya başladı, tekrar zaferler için mücadele edebileceğim için mutluyum."

Sonrasında kendisine Mercedes tam toparlanmışken takımdan ayrılıyor olması soruldu.

Hamilton bunun üzerine şöyle dedi: "Sezon başında aracımız hız konusunda Red Bull'un çok gerisindeydi ve yarış kazanabileceğimizi düşünmüyorduk."

"Sonrasında bir araya gelip aracı çok daha rahat hissedeceğimiz bir noktaya getirmek için çok çalışmış olmamız hepimize gurur veriyor."

"Yani buradan iyi bir noktada ayrılıyorum, ki hedefimiz buydu."

"Hâlâ önümüzde çok uzun bir yol var. Şu anda aracımız en hızlısı değil ama ona yakınız. Umarım önümüzdeki birkaç güncellemeden sonra sürekli olarak liderlik için mücadele edebiliriz." 

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