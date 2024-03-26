Hamilton: "Hayatımın en kötü sezon başlangıcı oluyor"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, geride kalan üç yarışın ardından şampiyonada sekiz puanla 10. sırada yer alıyor.

Hamilton şimdiye kadar hiç ilk beşe giremedi ve son yarış Avustralya'da da yarış dışı kaldı.

Geçmişte de bazı kötü başlangıçlar yaptıklarını kabul eden Hamilton, 2024'ün şimdiye kadarki "en kötü" sezon başlangıcı olduğunu söylüyor.

Hamilton, "2024, tüm hayatım boyunca bir sezona yaptığım en kötü başlangıç oldu."

"2009'dan bile daha kötü... Kış boyunca yaptığımız çalışmalar göz önüne alındığında, tüm bu zorlukları görmek takım adına kolay değil."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Sezon başlamadan önce heyecanlıydık, motiveydik ve galibiyet için savaşabileceğimiz düşünerek tamamen enerjik şekilde buraya geldik. Fakat şimdiye kadar bunu yapamadık..."

"Bu olmayınca 'tamam, belki ikinci ya da üçüncü bitirebiliriz' diyorsunuz. Fakat bu da olmuyor ve daha da geriye düşüyoruz."

"Yaşadıklarımız hiç kolay değil. Hâlâ birlikte çalıştığım insanlarla kenetleniyorum ve takıma yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam ediyorum. Bence bu çok önemli."

"Şaşırtıcı şekilde kendimi oldukça iyi hissediyorum. Her şeyi belli bir perspektife oturtmaya çalışıyorum. Her şey çok daha kötü olabilirdi diye düşünüyorum..."

"Melbourne'de olmaktan keyif aldım, ekiple çalışmaktan hâlâ keyif alıyorum. Elbette kazanmak için mücadele etmek istiyorum."

"Hafta sonunun bir sorunla sona ermesi hoş değil ama mücadeleye geri döneceğimizi ve bir gün oraya ulaşacağımızı biliyorum, bunun için çok çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.