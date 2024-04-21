Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Çin GP'de yanlış ayarlar yüzünden çok fazla zorluk çektiğini söylüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
İkinci bitirdiği sprint yarışının ardından ayar değiştiren Lewis Hamilton, pazar günkü yarışa gerilerden başladı ve dokuzuncu sırada finiş gördü.
Yarış boyunca araçtan şikayet eden Hamilton, sonuçla ilgili şöyle dedi: "Yükseldim ve puan almayı başardım fakat gerçekten zor bir yarıştı. Nihayetinde dün araçta kötü bir ayar değişikliği yaptım ve bunun bedelini ödedim."
"Gelecekte bunu yapmayacağımdan emin olacağım! Araç küçük bir aralıkta çalışıyor gibi görünüyor ve seçtiğim ayarların en iyisi olduğunu düşünmüştüm."
"Fakat bu durum bugünü zora soktu."
"Hatta başlangıçta birine çarptığımı düşündüm çünkü hayatımda hiç bu kadar çok önden kayma yaşamamıştım... Yavaş hızda dönüyordum, bekliyordum, bekliyordum, bekliyordum... Ben de diğerleri gibi bir şeye çarptığımı düşündüm çünkü bir noktada her yerde parça vardı ama bu sadece benim seçtiğim ayarla ilgili bir sorundu."
Stratejiyle ilgili Hamilton, "Başlangıçta sanırım yumuşak lastik kullanan tek kişi bendim ve ilk turdan sonra bitti. Çok zordu."
"Takım pit stoplarda harika bir iş çıkardı ve George da sağlam puanlar almak adına harika bir iş yaptı. Miami'deki bir sonraki yarışın daha iyi geçeceğine eminim."
"Her ne kadar en iyi yarışımı geçirememiş olsam da, buradaki taraftarları görmek harikaydı. Birkaç yıl aradan sonra onları tekrar gördüğüm için minnettarım." dedi.
Geride kalan beş yarışla ilgili Hamilton, "Son yarışta da belirttiğim gibi bu şimdiye kadarki en kötüsüydü."
"Yine de sprintte ikinci olduk ve daha iyi bir ayarla belki George'un olduğu yerde olabilirdik."
"Yine de savaşmaya devam etmeliyiz." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar