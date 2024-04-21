Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

İkinci bitirdiği sprint yarışının ardından ayar değiştiren Lewis Hamilton, pazar günkü yarışa gerilerden başladı ve dokuzuncu sırada finiş gördü.

Yarış boyunca araçtan şikayet eden Hamilton, sonuçla ilgili şöyle dedi: "Yükseldim ve puan almayı başardım fakat gerçekten zor bir yarıştı. Nihayetinde dün araçta kötü bir ayar değişikliği yaptım ve bunun bedelini ödedim."

"Gelecekte bunu yapmayacağımdan emin olacağım! Araç küçük bir aralıkta çalışıyor gibi görünüyor ve seçtiğim ayarların en iyisi olduğunu düşünmüştüm."

"Fakat bu durum bugünü zora soktu."

"Hatta başlangıçta birine çarptığımı düşündüm çünkü hayatımda hiç bu kadar çok önden kayma yaşamamıştım... Yavaş hızda dönüyordum, bekliyordum, bekliyordum, bekliyordum... Ben de diğerleri gibi bir şeye çarptığımı düşündüm çünkü bir noktada her yerde parça vardı ama bu sadece benim seçtiğim ayarla ilgili bir sorundu."

Stratejiyle ilgili Hamilton, "Başlangıçta sanırım yumuşak lastik kullanan tek kişi bendim ve ilk turdan sonra bitti. Çok zordu."

"Takım pit stoplarda harika bir iş çıkardı ve George da sağlam puanlar almak adına harika bir iş yaptı. Miami'deki bir sonraki yarışın daha iyi geçeceğine eminim."

"Her ne kadar en iyi yarışımı geçirememiş olsam da, buradaki taraftarları görmek harikaydı. Birkaç yıl aradan sonra onları tekrar gördüğüm için minnettarım." dedi.

Geride kalan beş yarışla ilgili Hamilton, "Son yarışta da belirttiğim gibi bu şimdiye kadarki en kötüsüydü."

"Yine de sprintte ikinci olduk ve daha iyi bir ayarla belki George'un olduğu yerde olabilirdik."

"Yine de savaşmaya devam etmeliyiz." dedi.