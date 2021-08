Hamilton: "Hayatımda hiç böyle şartlarla karşılaşmadım"

Yağmur nedeniyle 3.5 saat sonra güvenlik aracı arkasında başlayan ve atılan iki turun ardından sona eren Belçika GP'nin yankıları sürüyor.

Yarışı üçüncü sırada bitiren Hamilton, hayatında bu tarz şartlarla hiç karşılaşmadığını dile getirdi.

Hamilton şöyle konuştu: "Tüm bunların yaşanması üzücü fakat hava durumu bize bağlı olan bir şey değil. Tüm pilotların yağmurda yarışmayı sevdiğine eminim fakat bunu Spa gibi dünyanın en iyi pistlerinden biri olarak kabul edilen bir pistte yapmak daha da güzel. Fakat üstlerinde sığınabilecekleri bir çatı olmadan saatlerce ıslanan taraftarları görmek gerçekten çok üzücü. Özellikle çocuklar için çok soğuk ve ıslaktı."

"İnsanlar ulaşıma ve otellere çok fazla para harcadılar ve sonunda yarışı seyredemediler. Ayrıca yarışın başlanmasına karar vermeleri de garip çünkü bu üç saatlik süreçte hava hiç düzelmedi. Fakat bunu neden yatıklarını biliyorum."

"Daha önce böyle bir havada yarışmak zorunda kaldığımı hiç hatırlamıyorum. Genel hissimi sorarsanız bana geçen yıl, Avustralya Grand Prix'si için Melbourne'e gittiğimiz ve yarışamadığımız zamanı hatırlatıyor. Neyse ki herhangi bir olay yaşanmadı."

"Görüş kısmına gelirsek, Max gaza basar basmaz kelimenin tam anlamıyla bir sprey perdesi oluştu ve bunun içinde kayboldu. Önümde yanan kırmızı ışığı bile göremiyordum. Arkamdakiler için daha da zordu. Bugün büyük bir kaza ve yaralanma riski vardı. Bunun olmaması iyi oldu."

Startı beklerken ne yaptığı sorusuna Hamilton, "Odama döndüm ve Kanye West'in yeni albümünden parçalar dinledim. Bulutların dağılacağı ve yarışa devam edebileceğimiz umuduyla, sürekli pencereden dışarı baktım. Maalesef bu olmadı. Ayrıca Stefano Domenicali ile konuştuk, ona pistteki şartların ne kadar zor olduğunu anlattım." cevabını verdi.

Hamilton, pistteki şartların hiçbir zaman iyileşmediğini de ekledi.

"Bekleme süresi boyunca şartlarında yarışmaya izin verdiği tek bir an dahi yoktu. Fakat en az iki tur tamamlandığında, yarışın yapılmış sayılacağına dair bir kural var. Yarış direktörü bunu biliyordu ve bizi güvenli karacı arkasında, iki tur piste çıkardı. Fakat hep söylediğim gibi taraftarlara paralarının geri verilmesi gerekiyor. Bu iki tur yüzünden yapmazlarsa, bence hiç hoş olmaz. Sporumuzun değerleriyle çelişir."

En çok hangi bölümde şartların zor olduğu sorusuna Hamilton, "Özellikle beşinci viraj çok kaygandı. Düzlükte tam olarak hızlanamıyordum çünkü George'un nerede olduğunu veya Max'e çarpmamak için fren yapmaya başlayıp başlamayacağını bilmiyordum. Birkaç kez yavaşladım çünkü önümü göremedim."

"Eau Rouge zaten çok zordu. En kötüsü Lando'nun sıralama turlarında yaptığı gibi kaza yapmak olurdu. Maalesef bugün yarışa devam edebileceğimiz tek bir an dahi olmadı. Belki sadece yağmurun bu kadar şiddetli olmadığı sabah bölümü buna müsaitti." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes, and pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images