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Formula 1 Singapur GP

Hamilton: "Hayatım boyunca depresyonla mücadele ettim"

Lewis Hamilton, genç yaşlarında yaşadığı depresyon ve hayatı boyunca zihinsel sağlıkla olan mücadelesini The Sunday Times Style'a verdiği röportajda samimiyetle anlattı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, gençlik yıllarından bu yana zihinsel sağlıkla mücadele ettiğini ve depresyonla tanışmasının 13 yaşında başladığını açıkladı.

Hamilton, yarış dünyasındaki baskılar ve okulda yaşadığı zorluklarla başa çıkmanın zor olduğunu belirterek, bugüne kadar bu süreçle nasıl başa çıktığını anlattı.

"Yirmili yaşlarımdayken çok zor dönemler geçirdim. Hayatım boyunca zihinsel sağlıkla mücadele ettim. Depresyon... Çok erken yaşlarda, sanırım 13 yaşındayken başladı. Yarışın baskısı ve okulda yaşadığım zorluklar. Zorbalık... Konuşacak kimsem yoktu."

"Yıllar önce bir terapistle konuştum ama pek faydalı olmadı. Bugün birini bulmayı çok isterim."

"Ailenizden size aktarılan şeyleri öğreniyorsunuz, bu kalıpları fark ediyorsunuz, olaylara nasıl tepki verdiğinizi, bunları nasıl değiştirebileceğinizi... Eskiden beni kızdıran şeyler bugün kızdırmıyor. Çok daha olgunum."

"Şu an dürüst olmak gerekirse, kendimi hiç olmadığım kadar sağlıklı hissediyorum. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok iyi bir yerdeyim. Tepki sürelerim hâlâ gençlerden daha hızlı. 22 yaşımdan daha iyi bir sürücü olduğumu düşünüyorum."

"O zamanlar sadece genç, enerjik ve acımasızdım, ama hiç incelik ve denge yoktu. Bir takım oyuncusu olmayı, lider olmayı bilmiyordum. İyi bir yarış pilotu olmak, sadece hızlı olmakla ilgili değil, en dengeli olmaktır."

"Efsaneleri incelediğimde, aralarındaki farkların küçük yüzdeler olduğunu görüyorum. Tüm paket önemli — neyi temsil ediyorlar, neyi savunuyorlar? Benim baktığım şey bu. Ayrton Senna ve Nelson Mandela'ya bakıyorum, ve bu iki kişiyi bir araya getirip olmak istediğim insanı yaratıyorum."

"Her yarıştan önce dua ederim, herkesin güvende olması için dua ederim."

Hamilton’a ölüm korkusu olup olmadığı sorulduğunda: "Hayır, korkmuyorum. Ama yine de çılgınca hızlarla ilerliyoruz. Bunu ciddiye almak zorundasınız. Bu yüzden ailemle, annemle geçirdiğim zamanın bilincindeyim, çünkü hiçbir şeyin garantisi yok."

Hamilton, yakında çıkacak F1 filmi için kadın teknik direktör bulundurmanın önemine de değindi:

"Çeşitli hikayeler anlatabilmek istiyorum. Filmler hayatımı değiştirdi, oradan aldığım çok fazla ilham var."

"Bu [kadın bir teknik direktör bulundurmak] benim için önemliydi. Babamla yaşadım ama gerçekten iki annem ve iki kız kardeşim tarafından büyütüldüm. Çok fazla kadın enerjisiyle çevriliydim, güçlü kadınlarla. Takımımda çalışanların çoğu kadın ve işi onlar yürütüyorlar."

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