Hamilton: "Hayal kırıklığı yaşıyorum, takım için üzgünüm"

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Silverstone'da iyileşme yolunda umut veren Mercedes, Avusturya'daki ilk antrenmanda pek zirve mücadelesine yakın görünmemişti ancak bu durum, sıralamaların ikinci seansında değişti.

İkinci seansın ilk haklarının ardından en hızlı isim olan Hamilton, seansı liderin 0.1 sn arkasında 3. sırada tamamladı ve 3. seans için pole pozisyonu mücadelesi verebileceklerinin işaretini verdi.

Hamilton, sıralamaların 3. seansındaki ilk hızlı turunun ilk sektöründe rekabetçi bir derece elde etti ancak 7. virajda kontrolünü kaybederek sert bir şekilde bariyerlere vurdu ve seansa veda etti.

Hamilton, "Büyük bir kazaydı ancak ben iyiyim. Sonuç olarak kendi adıma inanılmaz hayal kırıklığı yaşıyorum. Ayrıca takım için çok üzgünüm. Herkes bu aracı bir araya getirmek için çok sıkı çalıştı. Asla aracıma zarar vermeyi ve aracı garaja hasarlı bir şekilde döndürmeyi sevmem. Sanırım ilk 3 için mücadele ediyorduk. Bu konuda bir cevabım yok. 7. virajda aracın arkasının kontrolünü kaybettim, hepsi bu." dedi.

Hamilton, Silverstone'un ardından Red Bull Ring'de de gösterdikleri performansın cesaret verici olduğunu kabul etti.

Hamilton, "Tabii ki cesaretlendim. Performansımızı görünce tabii ki cesaretlendim çünkü bugün bu kadar yakın olmayı beklemiyorduk. Takım için çok olumlu bir şey. Ancak artık çok geriden başlayacağım, bu yüzden oradan neyin mümkün olacağını bilmiyorum. Ancak Sprint yarışı olacak, umarım kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, waves to fans after crashing out in Q3 1 / 14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, waves to fans after crashing out in Q3 2 / 14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Marshals remove the car of George Russell, Mercedes W13, after a crash in Q3 3 / 14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Marshals remove the damaged car of George Russell, Mercedes W13, after a crash in Q3 4 / 14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Marshals remove the damaged car of George Russell, Mercedes W13, after a crash in Q3 5 / 14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Marshals remove the damaged car of George Russell, Mercedes W13, after a spin in Q3 6 / 14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes 7 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes 8 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes 9 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes 10 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes 11 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes 12 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes 13 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes 14 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images