Hamilton: "Hayal kırıklığı yaşıyorum, takım için üzgünüm"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Avusturya GP sıralamalarının son seansında geçirdiği kazanın ardından kendisi adına hayal kırıklığı yaşadığını ve takım için üzgün olduğunu söyledi.
Silverstone'da iyileşme yolunda umut veren Mercedes, Avusturya'daki ilk antrenmanda pek zirve mücadelesine yakın görünmemişti ancak bu durum, sıralamaların ikinci seansında değişti.
İkinci seansın ilk haklarının ardından en hızlı isim olan Hamilton, seansı liderin 0.1 sn arkasında 3. sırada tamamladı ve 3. seans için pole pozisyonu mücadelesi verebileceklerinin işaretini verdi.
Hamilton, sıralamaların 3. seansındaki ilk hızlı turunun ilk sektöründe rekabetçi bir derece elde etti ancak 7. virajda kontrolünü kaybederek sert bir şekilde bariyerlere vurdu ve seansa veda etti.
Hamilton, "Büyük bir kazaydı ancak ben iyiyim. Sonuç olarak kendi adıma inanılmaz hayal kırıklığı yaşıyorum. Ayrıca takım için çok üzgünüm. Herkes bu aracı bir araya getirmek için çok sıkı çalıştı. Asla aracıma zarar vermeyi ve aracı garaja hasarlı bir şekilde döndürmeyi sevmem. Sanırım ilk 3 için mücadele ediyorduk. Bu konuda bir cevabım yok. 7. virajda aracın arkasının kontrolünü kaybettim, hepsi bu." dedi.
Hamilton, Silverstone'un ardından Red Bull Ring'de de gösterdikleri performansın cesaret verici olduğunu kabul etti.
Hamilton, "Tabii ki cesaretlendim. Performansımızı görünce tabii ki cesaretlendim çünkü bugün bu kadar yakın olmayı beklemiyorduk. Takım için çok olumlu bir şey. Ancak artık çok geriden başlayacağım, bu yüzden oradan neyin mümkün olacağını bilmiyorum. Ancak Sprint yarışı olacak, umarım kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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