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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Hamilton: ''Harika bir yarıştı''

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Mercedes pilotu Sir Lewis Hamilton, ikinci sıradan başladığı Portekiz Grand Prix'sini kazandı ve yarış hakkında bunun ''zorlu'' ancak ''harika'' bir yarış olduğu yorumlarını yaptı.

Hamilton: ''Harika bir yarıştı''

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bugün ikinci sırada başladığı Portekiz Grand Prix'sini, birinci sırada tamamladı ve şampiyonada Max Verstappen'le arasındaki puan farkını sekiz puana çıkardı. 

Yarışın ardından konuşan Hamilton, yarışın zorlu ancak harika bir yarış olduğunu söyledi.

Yedi kez dünya şampiyonu, ''Bu çok zor bir yarıştı, hem fiziksel hem de mental olarak her şeyi bir arada tutmak gerekiyordu. Hava çok rüzgarlıydı, yani hata yapmak çok olasıydı. Aynı zamanda Valtteri kadar iyi bir start alamadım, tekrar başladığımızda da pozisyon kaybettim, ki bu iyi değildi. Doğal olarak mutlu değildim.''

''Elimden gelenin en iyisini yaptım ve tam hatırlamıyorum, sanırım Max da bir noktada hata yaptı. Bu hata bizim için harikaydı, ona üçüncü sektörde en yakın olabileceğim turun bu olduğunu biliyordum. Valtteri'yi geçmek için, lastiklerim bitmeden önce bir hamle yaptım ve onu birinci virajda geçmeyi başardım. Harika bir yarıştı.'' dedi.

Yarışın ardından, kariyerinin 97. zaferini alan Hamilton'a bir sonraki yarışa kadar ne yapacağı soruldu ve Hamilton, ''Birkaç gün eve döneceğiz ve dinleneceğiz. Bolca fizyoterapi alacağım ve Angela da benimle birlikte olacak. İyileşeceğiz ve bir sonraki yarış için olabildiğince çabuk geri döneceğiz.''

''Bugünden çıkarabileceğimiz bir sürü şey var ve yapabileceğimiz geliştirmeler var. Bugün mükemmel değildi, bu yüzden bu alanlara bakmalıyız ve durumu daha iyi hale getirmeliyiz.'' dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position, takes victory to the delight of his team

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position, takes victory to the delight of his team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Portekiz'de günün pilotu Perez oldu

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Portekiz'de günün pilotu Perez oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Betim Aker

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