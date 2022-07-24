Hamilton: "Harika bir tur atıyorum ve buna rağmen 1 saniye yavaş kalıyorum"

En çok düzlüklerde vakit kaybeden Hamilton, bunun yeni arka kanatla ilgisi olup olmadığı sorusuna, "Hayır, bu sabah daha iyi olup olmadığını görmek adına daha büyük bir arka kanat denedim ve düzlüklerde yine çok yavaştık. Bu yüzden bu kanada geri dönmek zorunda kaldık. Fakat araç üzerinde çalışmaya devam ediyorum."

"George genel anlamda ilk seanstan beri aynı araca sahipti, hiçbir şeyi değiştirmedi. Fakat ben test yapmayı seviyorum. Hafta sonunun başında en küçük kanadı kullandım, sonra büyüğü denedim ve her türlü ayarı denedik."

"Son turumun ilk sektörü öndekiler kadar hızlıydı fakat düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyorduk. Ne kadar vakit kaybettik bilmiyorum ama en az yarım saniye olmalı. Sanki daha az sürüklenmeye ve virajlarda daha fazla yere basma gücüne sahip gibiler."

"Son sektörde 0.6-0.7 saniye kaybediyor gibiydik. Bazıları sürüklenmeye alakalı ama yüksek hızlı virajlarda da bizden çok daha hızlı gidebiliyorlar. Bunu anlayamıyorum fakat çalışmaya devam edeceğiz." cevabını verdi.