Hamilton: "Harika bir tur atıyorum ve buna rağmen 1 saniye yavaş kalıyorum"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, şu anda tempo olarak çok geride olduklarını ve kendi tarafında hata yapmasa dahi geride kaldıklarını belirtti.
Mercedes, Fransa Grand Prix'sine yeni güncellemeler getirmesine rağmen bunlardan istediği verimi alamadı ve cumartesi günkü sıralama turlarında, iki Mercedes pilotu da 1 saniye geride kaldı.
Hamilton son bölümde iyi bir tur çıkarmasının ardından takım arkadaşının epey önünde dördüncü oldu fakat liderle arasındaki fark yine 0.9 saniyeydi.
Seansın ardından konuşan Hamilton, harika bir iş yapmasına rağmen geride kalmasına anlam veremediğini belirtti.
300. yarışına çıkmaya hazırlanan İngiliz pilot şöyle dedi: "Bu biraz cesaretinizi kırıyor çünkü bir tur atıyorsunuz ve ardından takımdan 1,7 saniye daha yavaş olduğunuzu duyuyorsunuz. Sonra gerçekten iyi bir tur atıyorsunuz, 1,1 saniye geride olduğunuzu duyuyorsunuz ve 'İnanılmaz' diyorsunuz."
"Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, her hafta sonu araçtan daha fazlasını almak için küçük yeni şeyler getiriyoruz ancak bazen çalışmıyorlar."
"Yılın başında bu aracı daha iyi anlamaya çalıştığımızı söyledim. Gelecek yılki araçta bu aracın hangi yönlerini görmek istediğimi, hangilerinin olmaması gerektiğini anlamak için takımla çok yakın çalışıyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Durumu bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorum… Umarım bu yıl aracı daha iyi hale getiririz fakat 2023 aracıyla en önde yarışmak bizim için çok önemli."
En çok düzlüklerde vakit kaybeden Hamilton, bunun yeni arka kanatla ilgisi olup olmadığı sorusuna, "Hayır, bu sabah daha iyi olup olmadığını görmek adına daha büyük bir arka kanat denedim ve düzlüklerde yine çok yavaştık. Bu yüzden bu kanada geri dönmek zorunda kaldık. Fakat araç üzerinde çalışmaya devam ediyorum."
"George genel anlamda ilk seanstan beri aynı araca sahipti, hiçbir şeyi değiştirmedi. Fakat ben test yapmayı seviyorum. Hafta sonunun başında en küçük kanadı kullandım, sonra büyüğü denedim ve her türlü ayarı denedik."
"Son turumun ilk sektörü öndekiler kadar hızlıydı fakat düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyorduk. Ne kadar vakit kaybettik bilmiyorum ama en az yarım saniye olmalı. Sanki daha az sürüklenmeye ve virajlarda daha fazla yere basma gücüne sahip gibiler."
"Son sektörde 0.6-0.7 saniye kaybediyor gibiydik. Bazıları sürüklenmeye alakalı ama yüksek hızlı virajlarda da bizden çok daha hızlı gidebiliyorlar. Bunu anlayamıyorum fakat çalışmaya devam edeceğiz." cevabını verdi.
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