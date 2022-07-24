Hamilton: "Harika bir sonuç aldık"

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Mercedes, güncellemeler getirdiği ve pistin yapısı nedeniyle güçlü olmayı beklediği Fransa GP'ye kötü bir başlangıç yapmıştı ve takım istediği performansı bulamamıştı.

Hamilton, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarını dördüncü sırada tamamladı.

İngiliz pilot, Paul Ricard pistindeki yarışta çok iyi bir start alarak Red Bull pilotu Sergio Perez'i geride bıraktı ve üçüncülüğe çıktı.

Hamilton daha sonra, yarışı lider götüren Ferrari pilotu Charles Leclerc'in bariyerlere çarpıp yarış dışı kalmasıyla birlikte ikinciliği aldı.

Finişe kadar yerini korumayı başaran Mercedes pilotu bu yılki en iyi sonucunu elde etti ve takım, iki pilotuyla birlikte podyuma çıktı.

Hamilton, yarışta içeceği çalışmadığı için "muhtemelen 3 kilo civarı" kaybettiğini belirtti.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Fransa'daki bu büyük kalabalığı alkışlamalıyım. Bu, sanırım burada gördüğümüz en büyük kalabalık."

"İnanılmaz bir hava var ve yarış zordu çünkü içeceğim çalışmadı. Fakat bu hafta sonu çok geride olduğumuzu düşünürsek harika bir sonuç aldık."

"Dayanıklılık, takımımın harika olduğu bir şey. Bu yüzden iki fabrikadaki ve buradaki takımı çok tebrik ederim. Onlar olmasaydı bu podyumu alamazdık. Ayrıca George da bugün harika bir iş yaptı." dedi.

Mercedes pilotu, Budapeşte'de gerçekleştirilecek bir sonraki yarıştan beklentileri hakkında, "Budapeşte'yi çok seviyorum, oradaki kalabalığı görmek için çok heyecanlıyım."

"Ferrari ve Red Bull'ları yenmenin zor olacağını düşünüyorum. Hâlâ tempo avantajına sahip olduklarını görüyorsunuz. Fakat oraya bir tür güncelleme getireceğimizi ve onlara bir adım daha yaklaşacağımızı umuyorum."

"Yarışta, onlara en azından biraz baskı yapabildiğimizi görüyorsunuz. Umarım o yarışta daha da yakın oluruz." dedi.