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Formula 1 Japonya GP

Hamilton: "Harika bir seans geçirdik, araçta çok mutluyum"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk seansın kendisi adına bu yılın en iyi seansı olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, cuma günkü ilk seansın en hızlı isimlerinden birisiydi ve araçta mutlu görünüyordu.

Seans sonrası düşüncelerini paylaşan Hamilton şöyle dedi: "İlk seans bizim için harika bir seanstı, gerçekten çok iyi geçti."

"Bu yıl yaptığımız en iyi seanstı, araç bu yıl şimdiye kadar ilk kez bu kadar iyi hissettirdi."

"Yani, şu ana kadar gerçekten olumlu. Heyecanlandığımı söylemem lazım çünkü burası her sürücünün sürmeyi sevdiği bir pist."

"Son birkaç yıldır burada sürüşü gerçekten zor olan dengesiz araçlarımız vardı."

"Son birkaç yarışın zorluğu göz önüne alındığında, geçtiğimiz hafta harika işler yaptık ve daha iyi bir noktaya gelmiş gibi görünüyoruz."

"Bu hafta sonu için daha iyi bir noktadayız, umarım daha da fazlasını yapabiliriz."

Sıcaklıklarla ilgili Hamilton, "Yani, bunu bilmek zor. Sanırım  başlangıç için daha iyi bir platformumuz veya temelimiz var."

"Çok fazla değişiklik yapıp her şeyi berbat etmediğimiz sürece, muhtemelen olduğumuz yerde kalacağız"

"O seansta piste çıkamamak üzüntü verici. Lastik kuralını değiştirdiler. Bu yüzden kimse çıkıp geçiş lastikleriyle sürüş yapmıyor, ki  bu gerçekten mantıklı değil."

"Fakat yapacak bir şey yok." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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