Hamilton: "Hâlâ Verstappen'den epey uzaktayız"
Lewis Hamilton, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmasına rağmen Max Verstappen'in halen oldukça gerisinde olduğunu söylüyor.
Hamilton, Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında dördüncü sırayı elde etti.
Yedi kez Dünya Şampiyonu, elinden geleni yaparak araçta kötü hissetmediğini ancak orta sektörde yaklaşık bir saniye kaybettiklerini açıkladı.
Seansın nasıl geçtiği sorulduğunda Hamilton, "Öncelikle bu pistte sürmek inanılmaz."
"Kesinlikle çok telaşlı bir seanstı çünkü pist sürekli kuruyordu, başlangıçta pist çok kaygandı ve görüşümüz çok kısıtlıydı. O an sadece tur zamanımızı maksimize etmeye çalıştık çünkü her turun bir sonraki turdan daha hızlı olacağını biliyorduk."
"Takım bizi piste zamanında gönderme konusunda harika bir iş çıkardı. Ve evet, sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Yine de Max'in çok gerisindeydim ama sonuçtan gerçekten memnunum."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Araçta kötü hissetmedim, genel olarak araç oldukça iyi gidiyordu."
"Sadece orta sektörde bir saniye kaybediyoruz. Bu yüzden gidip bunun sebebini anlamaya çalışmalıyız. Sahip olduğum paketle bu farkı kapatmamın bir yolu var mı bilmiyorum ama belli ki bazı iyileştirmeler yapmak için çalışmamız gerekiyor. Evet, ama yarın elimden gelen her şeyi yapacağım ve umarım bir sonraki sıralama da bu kadar iyi olur." yanıtını verdi.
Pazar günü podyuma çıkmayı bekleyip beklemediği konusunda ise Hamilton, "Hedefimiz tabii ki öndekileri kovalamak olacak."
"Bugün sıralama için hazırlandık ve pist ıslakken sonunda kuru zeminde tur attık, gerçekten büyük bir tahmin oyunu gibiydi. Bu yüzden yarışta aracın uzun vadede iyi olmasını umuyorum. Ama şu ana kadar iyi bir başlangıç yaptık." dedi.
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