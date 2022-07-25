Hamilton: "Hâlâ iyi ve gidecek çok yolum var gibi hissediyorum"

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Hamilton şu anda Mercedes ile son yaptığı iki yıllık anlaşmanın ilk çeyreğinde. Fakat İngiliz, aynı zamanda 37 yaşında ve kariyerinin sonuna yakın.

Takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın yıllar boyunca devam edebileceğine inanıyor.

Wolff, şakacı bir şekilde, "Ortaklığımızın ne kadar devam edeceği hakkında birkaç hafta önce konuştuk ve konuştuğumuz rakam 5 ila 10 yıldı. Yani 400'e ulaşabilir." dedi.

Bu konuşmadan bahsedilen Hamilton, Fransa GP'nin ardından şunları söyledi: "Bu çok fazla yarış demek. İlk olarak sadece bu noktaya geldiğim için minnettarım."

"Ancak hâlâ taze ve gidecek çok yolum var gibi hissediyorum."

"Yaptığım şeyden keyif alıyorum, gururluyum ve her gün buraya gelerek, bu inanılmaz insanlarla çalışmaktan keyif alıyorum."

"Ayrıca sporla çalışmaktan hiç olmadığı kadar keyif alıyorum."

"Spora liderlik eden harika insanlar var ve gidilecek yön hakkında harika konuşmalar yapılıyor. Yani hiç olmadığı kadar keyif alıyorum."

Paul Ricard pistinde ikinci sırada finiş gören Hamilton, bu sezonki en iyi sonucunu aldı ve üçüncü olan George Russell ile birlikte Mercedes'e bu sezonki ilk çifte podyumunu getirdi.

Takım, gelişim gösterse de zemin etkili dönemin ilk galibiyetini henüz alamadı.

Mercedes, bunun için çok çalışıyor ve Hamilton, ilk hedefinin bu olduğunu, gelecek hakkında daha sonra konuşacaklarını açıkladı.

Hamilton, "Kazanmaya geri dönmek istiyorum ve bu zaman alacak ama eminim ki bir noktada Toto ile oturacağız ve gelecek hakkında konuşacağız."

"Dediğim gibi, takımımız ile her zaman ilerlemeye devam etmek istiyorum."

"Yarış yapmak başka bir şey ama aynı zamanda dışarıda yaptığımız işi sürdürmek ve daha fazlasını yapmak istiyorum. Bence Mercedes ve biz her zaman daha fazlasını yapabiliriz ve yapacağız." dedi.

Pazar günkü sonuç, Hamilton'ın dördüncü podyumuydu ve İngiliz, Fransa'daki mücadeleden, sezonun başına kıyasla "%100 daha fazla" keyif aldığını söyledi.

Hamilton, "Yılın başında, -berbat değildi, her zaman daha kötüsü olabilir- ama bir sürücü olarak bu aracı anlamak çok kafa karıştırıcıydı."

"Şimdi aracı anlamaya başladığımız bir pozisyonda olmak bize çok daha keyif alınabilir bir sürüş verdi."

"Hâlâ bazı alanlarda performans eksikliğimiz var ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Bu sürekli olarak gelişmekle alakalı."

"Maalesef şu anda büyük sıçramalar yapamıyorsunuz. Ancak kim bilir? Belki bir noktada büyük bir sıçrama gelir ve önde oluruz." dedi.