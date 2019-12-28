Hamilton hâlâ Lauda’nın mesajlarını okuyormuş

Mercedes’in yöneticilerinden ve üç kez F1 dünya şampiyonu Lauda, Monaco Grand Prix’si hafta sonunda hayatını kaybetmişti. Takım bunun üzerine, aracın motor kapağındaki yıldızlardan birini ve haloyu kırmızıya boyamıştı. Hamilton da özel bir kırmızı kaskla mücadele etmişti.

Hamilton, Lauda’nın ve F2 sürücüsü Anthoine Hubert’in ölümü sebebiyle 2019 sezonunda zihinsel “kötülüklerle” savaştığını belirtmişti.

Hamilton, yaptığı açıklamada Lauda ile konuşmayı özlediğini belirtti.

“Ondan mesajlar almayı özlüyorum. Yeniden baktığımda onunla videolar paylaşmayı ve konuşmalarımızı özlüyorum.”

“Ancak onun desteği olmadan, muhtemelen bu takıma geçmezdim. Onun desteği olmadan hâlâ bu takımda olmazdım. Bu takımın, onun desteği olmadan bu kadar başarı yakalayabileceğini düşünmüyorum.”

“Bana karşı hep dürüsttü. Sürücüler ile yönetim arasında bir köprüydü. Toto da eski bir sürücü ve yönetimde sürücüleri anlayan ve hata yaptığınızda veya zorlu bir hafta sonu geçirdiğinizde empati kuran gerçek bir şampiyonun olması önemli.”

“Bu anlamda benim için harika bir destekti. Bu yüzden onu çok özlüyorum.”

Hamilton, Mercedes’le ilk kez görüşmeler yapmadan önce Lauda için, ‘Benim hakkımda pek fazla düşüncesi olmadan TV’de benim hakkımda yorumlar yapıyor.’ demişti.

“Birdenbire hayatımda büyük bir karar vermem noktaya gelmiştim ve Niki benimle telefonda konuşuyordu. Ben de, ‘Vay be, üç kez dünya şampiyonuyla telefonda konuşuyorum.’ diye düşündüm. Ve onu pek tanımıyordum, bu yüzden telefonda o anda ona çok güvendiğimi söyleyemem.”

“Ancak daha sonra Ross Brawn ve Niki ile bir otel odasında oturup konuştuk ve yolculuğumuz orada başladı. Birbirimizi arkadaş olarak sevip büyüdüğümüzü düşünüyorum.”

Hamilton ayrıca, hayatını kaybetmeden kısa süre önce Lauda’yı görmeye gittiğini söyledi.

“Onu görmek gerçekten zordu. Birbirimize videolar gönderiyorduk ve onu en kötü halinden kurtulurken ve geri dönerken gördüm. Tekerlekli sandalyedeydi ve gerçekten umutluydum.”

“Daha sonra tekrar durumu kötüleşti ve daha da kötüye gitti. Ve o zaman onu görmeye gittim. Dostunuzu bir yatakta görmek şok edici oluyor. Ve bunu daha önce de yaşamıştım. Teyzem kanserden dolayı hayatını kaybetmişti, yani bu durumu daha önce de görmüştüm.”

“Ancak bu her zaman şoke edicidir. Ve onun hâlâ parlayan ruhunu görebiliyordunuz, ancak biraz kararmaya başlamıştı.”

“Ve savaşçı ruhu da kararmaya başlamıştı, ki çok uzun bir savaştan sonra bunun olması doğal. O anda bu durum beni çok etkilemişti.”