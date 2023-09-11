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Hamilton: "Hâlâ kendimi geliştirebilirim"

Lewis Hamilton, rekor kırarak sekizinci pilotlar şampiyonluğunu kovalamaya devam ederken F1'de gerçekçi olmayan mükemmellik hedefinin peşinden gitmeye devam ettiğini açıkladı.

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

İtalya Grand Prix'si öncesinde Hamilton'ın Mercedes'le olan anlaşmasını 40 yaşına gireceği 2025 sonuna kadar uzattı.

Taraflar birlikte altı şampiyonluk kazandılar ve Hamilton, tüm zamanların en başarılı sürücülerinden birisi olmayı başardı.

Her ne kadar şu anda zorluklarla yaşasalar da, birlikte daha fazlasını elde edecekleri görüşüne sahipler.

Önümüzdeki iki yıl için "hedefin basit olduğunu" söyleyen Hamilton, Red Bull'un mevcut başarısından ötürü bunu gerçekleştirmenin zor olacağının farkında.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Bunun için birlikte hareket etmemiz gerekecek."

"Bence buradaki her takım ve her sürücü, sahip oldukları paketi geliştirip, içerisinde bulundukları takımı daha da ileri taşımak ve herkesi kenetlemek için çok çalışıyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Fotoğraf: Erik Junius

"Büyük bir takımda herkesin mükemmel bir iş çıkarması kolay değildir. Bunun için tutarlı bir çalışma gerekir. Sürücüler açısından da durum aynı, her hafta sonu iyi performans gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor."

"Bunca yıldır araç kullanıyor ve yarışıyor olmama rağmen, her hafta sonu kendimi geliştirebileceğimi hissediyorum."

"Bu sporda sevdiğim şey de bu - asla mükemmelliğe ulaşamayacaksınız fakat mükemmellik arayışında olmak, yaptığımız işin en heyecan verici yanlarından biri."

Hamilton, yaşadıkları zorluklara rağmen pes eden biri olmadığını ve Mercedes'in mevcut durumdan çıkmasına yardımcı olmaya devam etmeye kararlı olduğunu söylüyor.

"Geçen yıl zor bir yıldı."

"Eminim herkes devam etmek isteyip istemediğini sorguluyordu çünkü zirvede olmak çok zor ve bu çok zor bir spor."

"Fakat bu his ve düşünce çabucak kayboluyor. İşinizi, zihninizi ve enerjinizi en iyisi olmaya ve karşılaştığınız durumlarla başa çıkmaya harcıyorsunuz."

"Bu yüzden geçen yıl bunu başardığımız için gerçekten gurur duyuyorum. Bu yıla kötü başlamış olsak da, gerçekten harika sonuçlar aldık, takımlar şampiyonasında ikinciyiz ve planımız bunu korumak ve önümüzdeki takımla arayı kapatmak."

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Drugovich için F1 iddiaları artıyor

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