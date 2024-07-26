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Formula 1 Belçika GP

Hamilton: "Hakemlerin Macaristan'daki teması önleyebileceğimi düşünmesi şaşırtıcı"

Lewis Hamilton, hakem heyetinin Macaristan GP'de Verstappen ile yaşadığı teması önlemek için 'daha fazlasını yapabilirdi' şeklindeki kararına tepki gösterdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta sonu Budapeşte'de düzenlenen yarışta komiserler, Verstappen'in aracının Hungaroring'in ilk virajında havalanması ve arkasındaki Charles Leclerc'e yer kaybetmesinin ardından bu olayın daha fazla incelenmeyeceğini açıkladı.

Hakemler yarış sonrası her iki pilotla konuştuktan ve araçlarındaki telemetri verilerini kontrol ettikten sonra olayın başka bir işlem gerektirmediğini açıkladılar.

Ancak Hamilton'ın 'teması önlemek için daha fazlasını yapabileceğini' de belirttiler.

Belçika GP hafta sonunda Hamilton, bu açıklamaya şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Evet, çok şaşırdım."

"Gerçekten çok şaşırdım. Zaten durum hakkında çok rahattım, 'Bakın, bu sadece bir yarış olayı, devam edelim' diyordum."

"Ancak o sırada bir aracın kontrolde olduğunu ve bir aracın kontrolde olmadığını düşünürsek -çünkü açıkçası tüm lastikler kilitlendiğinde, kontrol sizde değildir- ben apeksin oldukça uzağındayım."

"Yani sağ tarafta çok fazla yer vardı, bu yüzden gerçekten çok şaşırdım."

"Bunu kimin yazdığını bilmiyorum ama onlarla konuşacağım."

Hamilton ve Verstappen, olayı tartışmaya söz verdikleri Macaristan'daki yarış sonrasında el sıkışırken görüntülendi ve Mercedes pilotu bunu buzları kırmak için yaptığını söyledi.

Hamilton, "Henüz Verstappen'le konuşmadık, konuşacak mıyız bilmiyorum."

"Eğer zamanımız olursa bu hafta sonu geçit töreninde konuşabiliriz." dedi.

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