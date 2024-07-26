Hamilton: "Hakemlerin Macaristan'daki teması önleyebileceğimi düşünmesi şaşırtıcı"
Lewis Hamilton, hakem heyetinin Macaristan GP'de Verstappen ile yaşadığı teması önlemek için 'daha fazlasını yapabilirdi' şeklindeki kararına tepki gösterdi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta sonu Budapeşte'de düzenlenen yarışta komiserler, Verstappen'in aracının Hungaroring'in ilk virajında havalanması ve arkasındaki Charles Leclerc'e yer kaybetmesinin ardından bu olayın daha fazla incelenmeyeceğini açıkladı.
Hakemler yarış sonrası her iki pilotla konuştuktan ve araçlarındaki telemetri verilerini kontrol ettikten sonra olayın başka bir işlem gerektirmediğini açıkladılar.
Ancak Hamilton'ın 'teması önlemek için daha fazlasını yapabileceğini' de belirttiler.
Belçika GP hafta sonunda Hamilton, bu açıklamaya şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Evet, çok şaşırdım."
"Gerçekten çok şaşırdım. Zaten durum hakkında çok rahattım, 'Bakın, bu sadece bir yarış olayı, devam edelim' diyordum."
"Ancak o sırada bir aracın kontrolde olduğunu ve bir aracın kontrolde olmadığını düşünürsek -çünkü açıkçası tüm lastikler kilitlendiğinde, kontrol sizde değildir- ben apeksin oldukça uzağındayım."
"Yani sağ tarafta çok fazla yer vardı, bu yüzden gerçekten çok şaşırdım."
"Bunu kimin yazdığını bilmiyorum ama onlarla konuşacağım."
Hamilton ve Verstappen, olayı tartışmaya söz verdikleri Macaristan'daki yarış sonrasında el sıkışırken görüntülendi ve Mercedes pilotu bunu buzları kırmak için yaptığını söyledi.
Hamilton, "Henüz Verstappen'le konuşmadık, konuşacak mıyız bilmiyorum."
"Eğer zamanımız olursa bu hafta sonu geçit töreninde konuşabiliriz." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor
Marko: "İlk antrenmandan sonra ayar konusunda yanlış yöne gittik"
Yuki Tsunoda, Belçika GP'de neden 60 sıra grid cezası aldı?
Norris: "Araçta kendimi %100 rahat hissetmedim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar