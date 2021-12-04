Hamilton, çift sarı bayrak ihlali nedeniyle inceleme altında!

Hamilton, Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansında, sarı bayrak ihlali yaptığı için hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı ve grid cezasıyla karşı karşıya.

Hamilton, 17:22'de çift sarı bayraklara/panele uymadığı için inceleme altına alındı ve hakemlere açıklama yapmak zorunda kalacak.

Şampiyona lideri Max Verstappen, iki hafta önce Katar'da çift sarı bayraklara uymadığı için 5 sıra grid cezası almıştı.

Herhangi bir ceza, şampiyonluk savaşı için de kritik değerde olacak. Şu anda Hamilton, pilotlar şampiyonasında sekiz puan geride ikinci sırada yer alıyor.

FIA Uluslararası Spor Yönetmelikleri'ne göre, sürücüler çift sarı bayraklar çıkarıldığında, hızlarını önemli ölçüde azaltmak zorundalar.

Hamilton'ın Nikita Mazepin ile yaşadığı olay nedeniyle görüşmeye çağrıldığı düşünülmüştü ancak hakemler bunu incelemek yerine, seansın başlarında yaşanan bir olayı inceleme kararı aldılar.