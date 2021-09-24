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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"

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Mercedes AMG-Petronas pilotu Lewis Hamilton, Sochi'de yapılacak olan Rusya GP hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"

Yapılan iki antrenman seansında da Mercedes'ler, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ilk iki sırada yer aldılar.

Hamilton, Rusya GP öncesinde Red Bull pilotu Max Verstappen ile verdiği şampiyonluk savaşında beş puan geride yer alıyor ve Verstappen'in, hem Monza'daki kaza nedeniyle hem de motor değişikliği nedeniyle aldığı cezalardan dolayı geriden başlayacak olması, İngiliz pilota yardımcı olabilir.

Hafta sonuna güçlü başlayan Hamilton, durumdan memnun olduğunu ve iyi bir şekilde başlangıç yaptığını söyledi. Açıklamalarının devamında ise Hamilton, "Biz her zaman gelişmeye çalışıyoruz, ilk seansta attığımız ilk turlar, şu ana kadar attığımız en iyi turlardı ve o andan beri neyi daha iyi yapabileceğimiz konusunda bir sürü ayarlamalar yapıyoruz."

"Ancak genel tempo olarak iyi bir seans geçirdik, seri hâlinde atılan turlarda düzeltmemiz gereken işler var ve duyumlarımıza göre yarın çok fazla yağmur olması bekleniyor, bu nedenle Pazar günü yağmur olmadığı bir senaryoya da adapte olabileceğimiz ayarlar yapmamız gerekiyor."

"Seanslarda yapmamız gereken her şeyi yaptık, her şey çok temizdi herhangi bir sorun olmadı. İstediğimiz değişiklikleri yaptık, araç mükemmel değil ama bu akşam üzerinde çalışacağız." dedi.

Max Verstappen, Hamilton ile yaptığı kazanın ardından üç sıra grid cezası almıştı. Bu grid cezasının yanında motor havuzunda da sıkıntıya giren Verstappen, sezon sonuna risk almak istemediği için motor havuzunu genişletti ve daha fazla ceza aldı. Bu cezalarla beraber Verstappen, gridin sonlarından start alacak. 

Verstappen'in aldığı ceza hakkında konuşan Hamilton, "Bu durum bizim için pek bir şey değiştirmiyor, sadece kendi yapmamız gereken şeyi yapmalıyız ve performansımıza odaklanmalıyız."

"Bu sene dayanıklılık konusunda herkese zorluk çıkardı, bu nedenle ona olanlar çok üzücü ancak normal olarak bu olanlardan en iyi sonucu çıkarmamız gerekiyor, ilk iki sırada yer almak bizim için muazzam bir şey olurdu." dedi.

Hamilton aynı zamanda hangi değişikliklerin gerektiği sorusunu da yanıtladı. İngiliz pilot, "Ayarları değiştirmemiz gerekiyor. Ben ve Valtteri an itibariyle farklı ayarları kullanıyoruz ve hangi ayarların daha iyi olduğunu görmek için çok farklı noktalara gittik."

"Bu nedenle bu akşam bunları inceleme altına alacağız ve doğru yola girmek için nelerin yapılması gerektiğine bakacağız." açıklamalarında bulundu.

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Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

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