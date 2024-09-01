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Formula 1 İtalya GP

Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

Lewis Hamilton, İtalya GP hafta sonunda Mercedes'in rakipleri aksine ilerlemek yerine gerilediğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, altıncı sıradan başladığı yarışta bir sıra yükselerek, çizgiyi beşinci sırada geçti.

Britanya ve Belçika Grand Prix'lerinde zafere ulaşan Mercedes pilotu, cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Monza'nın hayal kırıklığıyla geçtiğini dile getirmişti.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, genel olarak tempo eksikliği ve lastik bozulmasından muzdarip olduklarını söyledi.

"Hızımız yeterli değildi ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor."

"Bu hafta sonu hem sıralama turlarında hem de yarışta tempo eksikliği yaşadık, ayrıca genel anlamda daha fazla lastik bozulması vardı."

"Cuma günü daha iyi görünüyorduk, sanırım hafta sonu ilerledikçe diğerleri hızlanırken biz yavaşladık."

Hamilton, İtalya'da kötü bir hafta sonu geçirse de bundan sonraki yarışlar için umutlu.

Mercedes pilotu, "Önümüzdeki birkaç yarış boyunca kesinlikle biraz performans artışı olacak."

"Eğer biraz ilerleme kaydedersek, burada olduğumuzdan biraz daha iyi olacağız."

"Bir aşamada yeniden galibiyet için savaşma şansımız olacağını umuyorum." dedi.

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