Hamilton haberlerinin ardından Ferrari'nin marka değeri 7 milyar dolar arttı!
Ferrari'nin hisse fiyatı, Lewis Hamilton'ın takıma katılmasına ilişkin haberlerin patlak vermesiyle Perşembe günü New York Borsası'nda %10'dan fazla yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı.
Günün erken saatlerinde Autosport tarafından bildirildiği üzere, Lewis Hamilton şoke edici bir şekilde 2024'ün sonunda Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor. Hamilton'ın Alman üreticiden ayrılışına ilişkin resmi açıklama bu gece dahi gelebilir.
Autosport, bugün öğlen saatlerinde Mercedes'in Brackley'deki fabrikasında Toto Wolff'un tüm takımı bir toplantıya çağırdığını ve Hamilton'ın 2025'te takımla olmayacağını bütün personele açıkladığını öğrenmişti.
Şimdi Mercedes'in, Lando Norris ve Leclerc gibi bariz hedeflerin halihazırda başka bir takımla anlaşmış olması nedeniyle, Hamilton'ın yerini doldurma konusunda uzun vadede ne yapacağını düşünmesi gerekecek.
Ne Ferrari ne de Mercedes, şok etkisi yaratan gelişmeler hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Hamilton'ın kararının daha geniş çaplı etkisi, Ferrari'nin şirket değerinin New York Borsası'nın açılmasıyla birlikte roket gibi fırlamasıyla açıkça görüldü.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Çarşamba gününü 346,78 $'lık bir hisse fiyatıyla kapatan Ferrari'de, Perşembe günü açılıştan kısa bir süre sonra bu değer 384,00 $'a kadar yükseldi. Daha da yükselebilir.
Bu da Ferrari'nin tahmini piyasa değerini 69,12 milyar dolara çıkardı ki bu rakam, Çarşamba günü işlemlerin kapanışında Ferrari'nin sahip olduğu 62,4 milyar dolarlık değerin oldukça üzerinde.
Şirket değerindeki yaklaşık 7 milyar dolarlık artış, Ferrari'nin Hamilton'ı takip etme kararına büyük bir güven oyu anlamına geliyor. İtalyan markanın şu anki hisse senedi fiyatı 12 ayın en düşük seviyesi olan 252.17 doların oldukça üzerinde.
Hamilton geçen yıl Mercedes ile 2024 ve 2025 sezonlarını kapsayan bir sözleşme imzalamıştı ancak şimdi anlıyoruz ki ikinci sezon bir opsiyondu ve kontrat 1+1 yıllıktı.
Hamilton, bu kontratında yer alan çıkış maddesinin kullanarak 2024'ün sonunda Ferrari ile sözleşmesi bitecek olan Carlos Sainz'in yerini alacak.
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