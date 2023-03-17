Hamilton, güvenlik tedbirleri konusunda diğer pilotlara katılmadı

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F1, 2022'de piste yakın bir bölgede yaşanan füze saldırısının ve sürücü boykot tehdidinden sonra ilk kez, 2023'ün ikinci yarışı için Cidde'ye döndü.

Geçen sene yaşananların ardından bu seneki yarışın güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğinden emin olmak için Formula 1 Yönetimi, FIA ve yarış organizatörleri ortak bir çalışma yürüttüler.

Paydaşlar, Yemen ihtilafında mevcut gayri resmi ateşkesin yanı sıra yeni ek güvenlik önlemlerinin altını çiziyorlar. Suudi Arabistan, Orta Doğu bölgesinin diğer baskın gücü olan İran'la yaygın olarak bir vekalet savaşı olarak görülen 2014 yılında Husi isyancılar grubu tarafından devrilen hükümeti yeniden kurmaya çalışan bir koalisyonun parçası oldu.

Perşembe akşam gerçekleştirilen basın toplantılarının büyük bölümünde güvenlik konusu gündeme geldi.

İlk bölümde konuşan isimlerden McLaren pilotu Lando Norris, "Cidde'de yarışmaktan keyif aldığını ve Formula 1'in spor olarak iyi bir iş çıkardığını, bu yüzden hiçbir şeyden endişe duymadığını" söyledi.

Williams pilotu Alex Albon, bu seneki yarışın herkes için güvenli olması adına çok fazla çalışmanın yapıldığını söylerken, Ferrari pilotu Carlos Sainz da ona katıldı.

Sainz, "Bence yeterince güvence verdiler ve şu anda güvenli bir yerdeyiz. Benim anladığım kadarıyla kendime rehberlik etmem gerekiyor, zaman gösterecek."

"Ancak bize açıkça yalan söylemediklerinden ve güvenli bir etkinlik düzenlediklerinden eminim." dedi.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, güvenlik konusunda bir şey söylemeyi reddederken pistin güzel olduğundan bahsetti. AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda da ona katıldı.

Basın toplantısının ikinci bölümünde Kevin Magnussen (Haas), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez Red Bull ve Hamilton vardı.

Ancak FOM'dan verilen güvenceye ve diğer pilotlardan gelen olumlu cevaplara rağmen Hamilton, güvenlik konusunda diğer pilotlara katılmadı.

Basın toplantısının o bölümü:

Magnussen: "Evet, geçen yıl için oldukça 'özel' diyeceğim. Hiçbirimiz bundan hoşlanmadık ama sanırım biz... Şimdi farklı bir durum var, farklı bir siyasi durum var... Geçen yıl olaylara dahil olan iki taraf arasında bir ateşkes var. Bence bu biraz güven veriyor. Zaten benim açımdan yapacak pek bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu yerlere gidiyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıp üstesinden gelmeye çalışıyoruz."

Ocon: "Açıkçası bizi güvende tutması için FOM'a ve organizatörlere güveniyoruz. Açıkçası geçen yıl olanlar korkutucuydu. Hiçbirimiz böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Ama etrafımızdaki herkesin bizi yarışırken güvende tutacağına güveniyoruz."

Stroll: "Evet, aşağı yukarı aynı şey. Bizimle ilgilendikleri konusunda organizasyona ve Formula 1'e güveniyorum. Bence bu yarış son birkaç yılda çok gelişti. Bence değişiyor, bence ülke değişiyor, gelişiyor. Formula 1'in ve organizatörlerin bu yıl bize göz kulak olacağından ve bizi güvende tutacağından eminim."

Perez: "Evet, geri döndüğüm için mutluyum ve bir spor olarak bir ülkenin ve burada yaşayan insanların gelişmesine de yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Yani bu, bir spor olarak gurur duyabileceğimiz bir şey. Öte yandan, güvenli bir yerde mücadele etmemiz için bizi buraya getiren organizatörlere de güvenimiz tam."

Hamilton ise bu isimlerin ardından "Eklenecek pek bir şey yok. Söyledikleri her şeyin tam tersini düşünüyorum." diyerek dikkatleri üstüne çekti.

Bu sözlerini açıklaması istenen Hamilton, "Detaylandırmadım, bu yüzden yoruma açık" dedi ve sonrasında "Tabii ki aracıma binmek için sabırsızlanıyorum." diye ekleme yaptı.

Hamilton daha sonra "işini yapma konusunda heyecanlandığını" söyledi ancak Suudi Arabistan'ın insan hakları konusundaki zayıf sicilinin yanı sıra, Cidde etkinliğinde çalışmanın diğer unsurlarından memnun olmadığını ima etti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Suudi Arabistan büyük etkinliklere ev sahipliği yaparak imajını 'sporla temizlemeye' çalışmakla suçlanıyor.

Daha sonra kastettiği şeyin siyasi mi yoksa güvenlik unsuru mu olduğu sorulduğunda Hamilton, "İkisi de değil, ikisine de girmek istemiyorum."

"Yani, umarım herkes güvenli bir hafta sonu geçirir ve umarım sonrasında herkes evine sağ salim döner. Yapabileceğimiz bu kadar, değil mi?" şeklinde cevap verdi.

Yarışı boykot etmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Hamilton, Cidde yarışının kendisi olmadan da gerçekleştirilebileceğini, bu yüzden en iyisinin kendi platformlarını kullanarak sorunları bu şekilde çözmeye çalışmak olduğunu söyledi.

Hamilton, "Yani, yapmaya çalıştığım şey, bu farklı yerlere giderken elimden geldiğince çok şey öğrenmeye çalışmak."

"Hâlâ bunun gibi insan hakları sorunları olan yerlere giden bir spor olarak, farkındalığı artırmak ve olumlu bir etki bırakmak için sporun görevi olduğuna inanıyorum."

"Ve daha fazlasını yapması gerektiğini hissediyorum. Bu nedir, tüm yanıtlara sahip değilim. Ancak insanların mücadele ettiği şeyler hakkında farkındalık yaratmak için her zaman daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Hamilton'un takım arkadaşı, GPDA'nın aktif olarak yarışan tek direktörü olan George Russell da yarışçılara sunulan yeni güvenlik önlemi tedbirlerini özetledi.

Russell, "Diğer 19 sürücü adına konuşamasam da genel olarak hepimiz mutluyuz. Bu yıl öncesinde uygulamaya konulan değişikliklerle ilgili hiçbir endişemiz yok."

"12 ay önce olanlardan öğrenilecek çok ders vardı ve Formula 1 bunu gerçekten hızlandırdı."

"Ve sadece Suudi Arabistan'da olanlarla ilgili olarak değil, aynı zamanda gittiğimiz tüm Grand Prix'ler için de - bir hafta sonu boyunca kapılardan 400.000 kişi geçtiğinde bazı güvenlik endişeleri vardır."

"Muhtemelen çıkarılan dersler ve F1'in bizimle paylaştığı şeyler, bence hepimize biraz daha iç huzuru ve anlayış sağlıyor."

"Muhtemelen 12 ay önce burada bir iletişim eksikliği vardı ve bizim için [füze saldırısı hakkında] ilk bilgi kaynağı kaynaktan değil, sosyal medyadan geliyordu."

"Ve bu muhtemelen yangını daha da körükledi. Yani, evet, bence şu anda küresel olarak çok daha iyi bir yerdeyiz." dedi.

Yardımcı editör: Jonathan Noble