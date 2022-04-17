Hamilton, Güney Afrika'yı takvimde görmek istiyor

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Gelecek sezon Çin, Katar ve Las Vegas F1 takvimine geri dönüyorlar, böylece ABD gelecek sezondan itibaren tam üç yarış düzenleyecek.

Ancak, takvimde arka arkaya 30. sezonda da herhangi bir Afrika yarışına yer verilmedi.

RacingNews365.com'a konuşan Hamilton, "Sporun Afrika'ya gitmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer her kıtaya gidiyoruz, neden Arfika olmasın?" dedi.

Şu anda Afrika kıtasında bir F1 etkinliğine ev sahipliği yapmaya uygun hiçbir Grade 1 lisansına sahip pist bulunmuyor. Ancak, bir pistin onay almaya uygun olduğundan emin olmak için değişiklikler yapılması da mümkün.

Kıtada iki FIA Grade 2 pisti var: Fas'ta bulunan Moulay El Hassan pisti ve 2015'te kapsamlı bir yenileme çalışmasından geçen, Güney Afrika'da bulunan Kyalami.

Hamilton, "Gerçekten, gerçekten Güney Afrika'da yarıştığımızı görmek istiyorum. Duyurulmasını istediğim bir sonraki yarış bu."

"Nihayetinde kökenlerim oraya dayanıyor, bu yüzden benim için kişisel olarak da önemli." dedi.

Kyalami pist genel görünüm Fotoğraf: Kyalami circuit

Mart ayında bu konuda konuşan F1 CEO'su Stefano Domenicali, yakında bir Afrika yarışı düzenleme ihtimali olduğunu açıkça belirtmişti.

Sky Sports'a verdiği demeçte Domenicali, "Amerika'nın ve Çin'in yanı sıra F1'in Afrika'da olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Afrika'da spora çok fazla ilgi var. Elbette, orası aynı zamanda takvimimizin coğrafyasında şimdiye kadar eksik kalan bir başka konum." dedi.

Katar, Çin ve Las Vegas'ın 2023 takvimine eklenmesiyle birlikte, şu anda F1 ile sözleşmeleri olan 25 mekan var ve mevcut Concorde Anlaşması yılda yalnızca 24 yarış düzenlenmesine izin veriyor.

Ancak Mexico City ve Spa-Francorchamps gibi tarihi pistler takvimden düşme riskiyle karşı karşıyayken, tartışmalı pistler Abu Dhabi, Katar ve Suudi Arabistan uzun vadeli anlaşmalar yapanlar arasında.

Las Vegas'ın takvime eklendiğini görmekten mutlu olan Hamilton, "Amerika ile aramızda böylesine güçlü köprüler kurmak inanılmaz"

"Bir kıtada üç yarış, bence bu harika olacak. F1'in iş kısmı için de iyi olacağını düşünüyorum; Vegas takvime harika bir ekleme oldu."

"Pozitif şekilde nasıl ilerleyeceğimiz ve yarıştığımız bazı pistlerde bulunup bulunmamamız konusunda arka planda tartışmalar olacağından eminim -ama günün sonunda bu benim kararım değil. " dedi.