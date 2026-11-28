Formula 1 Katar GP

Hamilton: "Güne iyi başladık ama ikinci seans sorunlu geçti"

Lewis Hamilton, Katar Grand Prix’sinin ikinci serbest antrenmanında yaşadığı teknik sorun nedeniyle uzun sürüş programını tamamlayamadı. Ferrari pilotu, cuma gününün ardından cumartesi için gelişim alanlarını değerlendireceklerini söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 07:50

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Katar Grand Prix’sinin cuma gününü sekizinci sırada tamamladı. İlk antrenman seansının sorunsuz geçtiğini ve aracın iyi durumda olduğunu belirten Britanyalı pilot, ikinci seansta ise daha fazla zorluk yaşadıklarını açıkladı.

İkinci antrenman öncesinde araçta birkaç değişiklik yaptıklarını söyleyen Hamilton, uzun sürüş bölümünün sonlarına doğru ortaya çıkan bir sorun nedeniyle programını erken bitirmek zorunda kaldı.

Hamilton, günün ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “İlk antrenman sorunsuz geçti ve araç iyi durumdaydı. İkinci seans öncesinde birkaç değişiklik yaptık ancak bu seans daha zorlu geçti. Uzun sürüş bölümünün sonlarına doğru bir sorun yaşandı ve çalışmamı planlanandan önce bitirmek zorunda kaldım."

"Akşam tüm verileri analiz edeceğiz ve cumartesi günü neleri geliştirebileceğimize bakacağız.”

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- Motorsport.com Ekibi

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