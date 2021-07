Hamilton, güncellemelerin ve taraftarlarının kendisine güç vermesini umuyor

İspanya GP'den bu yana Red Bull karşısında zafer kazanamayan Mercedes ve şampiyon pilotu Hamilton, ana rakipleri Red Bull ve Max Verstappen karşısında geriye düşmüş durumda.

Kendi ülkesinde çıktığı 14 yarışın 10'unda podyuma çıkmayı başaran Hamilton, bu pistte aldığı 7 galibiyetle pistin en başarılı pilotu konumunda. Her ne kadar Hamilton ve Mercedes, geçmiş senelerde aldığı başarılarla bu yarışın favorisi konumunda olsa da Red Bull 5 yarıştır kaybetmiyor ve bu 5 yarışın 4'ünü Verstappen kazandı.

Red Bull'un kusursuz gidişini durdurmak isteyen Mercedes, bu yarışa bazı güncellemeler getirdi. Hamilton, hem bu güncellemelerin hem de tribünlerdeki taraftarlarının desteğinin kendisine yardımcı olmasını umuyor.

Hamilton, "2006'da buraya ilk kez gelip yarışmamın, özellikle de 2007'de Formula 1'de yarışmaya başlamamın ardından buradaki kalabalığın kükremesinin başka hiçbir yere benzemediğini söyleyebilirim. Geçen seneki yarışlarda taraftar kıtlığı olduğunu dikkate alırsak, bu enerji kesinlikle özlendi... Ancak aynı zamanda herkes için iyi sonuç almak, en iyi hafta sonunu geçirmek istediğiniz için heyecanlı ve gergin oluyorsunuz."

"Devasa bir güncelleme olmayacak. Tur zamanı açısından devasa bir güncelleme olmayacak ancak araçta çok fazla değişiklik yapacağız. Aradaki farkı hızlıca kapatma açısından kesinlikle yardımcı olacak."

"Yarış için aşırı sabırsızlanıyorum. Son birkaç haftadır çok fazla çalışma yaptık. Bize biraz daha uygun olacak bir piste geldiğimizi ve en azından Red Bull'la daha yakın bir mücadele sergileyeceğimizi umuyorum." dedi.

Bu hafta sonu dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de ilk kez uygulanacak olan Sprint Sıralama formatı olacak. Bu formatta yarışta kazanılabilecek maksimum puanlara, sprint yarışında elde edilebilecek puanlar da eklenecek. Mercedes ve Hamilton için iyi bir hafta sonu olursa, ikili 32 puanlık farkı kapatma fırsatı bulabilir.

Hamilton, "Getirdiğimiz tüm güncellemelerle, umarım farkı kapatabiliriz. Bunun için dua ediyorum. Açıkçası piste çıkana kadar neler olacağını bilmiyoruz. Diğer taraftan yeni, sprint yarışı formatı var."

"Herkesin hata yapma ihtimali olabilir ancak ortada fırsatlar da olabilir. Bu heyecan verici. Her zaman enerji konusunda bir şeyler söylenir. Kendi evinizdeyseniz be Britanyalı kalabalığın önündeyseniz, her zaman daha fazla enerji alırsınız."

"Tüm bunların Red Bull'un performans açısından oluşturduğu güzel farkı kapatmasında yardımcı olmasını ve bu hafta sonu onlarla farkı kapatmamızı sağlamasını umuyorum." dedi.