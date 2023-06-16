Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"
Lewis Hamilton, Monako Grand Prix'sine getirilen güncellemelerin etkisini hissettiğini ve aracın 2022 sezonuna kıyasla daha iyi olduğunu söylüyor.
Kanada Grand Prix'si ilk antrenman seansı, ilk beş dakika hariç tamamen kırmızı bayraklarla geçti ve seans o şekilde sona erdi. Bunun üzerine pist süresinin ve taraftarların aldığı keyfin artırılması adına ikinci antrenman seansı yarım saat uzatıldı.
Bir buçuk saatlik ikinci antrenman seansında Mercedes pilotları zirvede yer aldı.
Günün ardından Hamilton şunları söyledi: "Araç fena değildi, sanırım uzun zamandır çıktığımız en inişli çıkışlı pistti ve biraz garip bir gündü çünkü ilk seansı kaçırmak zorunda kaldık."
"Orada bulunan tüm taraftarlar için gerçekten kötü hissettim ve çünkü dünden beri harika bir kalabalık vardı. CCTV kameralarına ne olduğunu bilmiyorum ama sonunda piste çıkabildiğimiz için ve bir buçuk saatlik bir seansa sahip olduğumuz için mutluyum."
"Uzun zamandır bir buçuk saatimiz olmamıştı, bu yüzden zamanın en iyi şekilde kullanılmadığını hissettim. Geri dönüp neler yaptığımıza bakacağız."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Piste çıkmak için can atıyordum. Beni piste çıkarın, zamanı en iyi şekilde kullanalım diyordum. Burada olmayı gerçekten çok seviyorum. Araç kötü hissettirmedi ama bence kesinlikle yapmamız gereken bazı işler var."
Mercedes pilotuna kendisinin ve takım arkadaşının zirvede yer alması hakkındaki hisleri soruldu.
Hamilton, "Oldukça iyi hissediyorum, sadece inişli çıkışlı bir gündü. Sanırım herkes tümseklerle sorun yaşıyor. Sürüş kontrolümüzü geliştirmemiz ve virajlardaki dengemizi iyileştirmemiz gerekiyor, ama iyi olacağız."
"Araç geçen yıla göre çok daha iyi, genel olarak araç bir adım ileride. Monako'ya getirdiğimiz güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum." dedi.
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