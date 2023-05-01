Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"
Mercedes Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Azerbaycan Grand Prix'sinde aldığı altıncılık sonrası, yeni güncellemeleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Hamilton pazar günkü yarışta piste giren güvenlik aracıyla dezavantajlı konuma düşmüş ve pek çok sıra kaybetmişti.
Fakat yarış yeniden başladıktan sonra çok güzel ataklar yaparak Carlos Sainz'ın ardına geldi ve İspanyol pilotu sıkıştırmaya başladı.
Sonunda Sainz önde kalmayı başarırken, Hamilton 46.1 saniye geride altıncı olarak bu yılki en kötü sonucunu almış oldu.
Yarıştan sonra konuşan İngiliz pilot, artık uzun zamandır beklediği güncellemeleri almak için "günleri saydığını" söyledi.
Hamilton, "Buraya gelmeden önce, fabrikada ciddi bir hazırlık yapıldı ve tüm bu çaba için takımımla gurur duyuyorum, harika bir tutumları var."
"Onlar gerçek kazananlar. İlerleme kaydetmemize ve gidebileceğimizi bildiğimiz yere gitmeye odaklanmış durumdalar. Sadece birkaç adıma daha ihtiyacımız var."
"Herhangi bir hata yaptığımızı ya da ders çıkardığımızı düşünmüyorum, herhangi bir başarısızlık da olmadı, sadece hedefimize ulaşmamız gerekiyor."
"Garajdaki herkes pozitif ve umarım bu gelişmeler bizi mücadelede çok daha ileriye taşır."
"Birkaç yarıştır bu güncellemeleri bekliyoruz, bu yüzden esas olarak günleri, haftaları sayıyoruz. Yeni paketin ne kadar iyi olacağını henüz bilmiyoruz ama bunun bizim için yeni bir şeyin başlangıcı olacağını biliyoruz." dedi.
Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"
Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı" Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"
Davidson: "Verstappen'in Hamilton'dan öğreneceği şeyler var"
Davidson: "Verstappen'in Hamilton'dan öğreneceği şeyler var" Davidson: "Verstappen'in Hamilton'dan öğreneceği şeyler var"
Wolff: "Verstappen sadece Hamilton'a karşı farklı yarışıyor, Mercedes'e değil"
Wolff: "Verstappen sadece Hamilton'a karşı farklı yarışıyor, Mercedes'e değil" Wolff: "Verstappen sadece Hamilton'a karşı farklı yarışıyor, Mercedes'e değil"
Son Haberler
Windsor: "Verstappen-Russell teması FIA'nın tutarsızlığını gösteriyor"
Windsor: "Verstappen-Russell teması FIA'nın tutarsızlığını gösteriyor" Windsor: "Verstappen-Russell teması FIA'nın tutarsızlığını gösteriyor"
Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"
Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak" Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"
Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"
Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak" Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"
Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"
Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti" Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.