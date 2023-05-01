Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

Hamilton pazar günkü yarışta piste giren güvenlik aracıyla dezavantajlı konuma düşmüş ve pek çok sıra kaybetmişti.

Fakat yarış yeniden başladıktan sonra çok güzel ataklar yaparak Carlos Sainz'ın ardına geldi ve İspanyol pilotu sıkıştırmaya başladı.

Sonunda Sainz önde kalmayı başarırken, Hamilton 46.1 saniye geride altıncı olarak bu yılki en kötü sonucunu almış oldu.

Yarıştan sonra konuşan İngiliz pilot, artık uzun zamandır beklediği güncellemeleri almak için "günleri saydığını" söyledi.

Hamilton, "Buraya gelmeden önce, fabrikada ciddi bir hazırlık yapıldı ve tüm bu çaba için takımımla gurur duyuyorum, harika bir tutumları var."

"Onlar gerçek kazananlar. İlerleme kaydetmemize ve gidebileceğimizi bildiğimiz yere gitmeye odaklanmış durumdalar. Sadece birkaç adıma daha ihtiyacımız var."

"Herhangi bir hata yaptığımızı ya da ders çıkardığımızı düşünmüyorum, herhangi bir başarısızlık da olmadı, sadece hedefimize ulaşmamız gerekiyor."

"Garajdaki herkes pozitif ve umarım bu gelişmeler bizi mücadelede çok daha ileriye taşır."

"Birkaç yarıştır bu güncellemeleri bekliyoruz, bu yüzden esas olarak günleri, haftaları sayıyoruz. Yeni paketin ne kadar iyi olacağını henüz bilmiyoruz ama bunun bizim için yeni bir şeyin başlangıcı olacağını biliyoruz." dedi.