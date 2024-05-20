Hamilton: "Güncellemeler büyük fark yaratmadı"

Mercedes takımı Imola'ya yeni güncellemeler getirdi fakat yarıştaki en iyi Mercedes pilotu olan Lewis Hamilton, Max Verstappen'in 35 saniye ardındaydı.

Yarıştan sonra konuşan yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, güncellemelerin çok az etkisi olduğunu söyledi.

Hamilton şöyle konuştu: “Güncellemeler büyük bir fark yaratmadı."

"Evet, ileriye gittik ama çok küçük bir adımla bunu yaptık."

"İkinci bölümdeki hızım öndekilerle kıyaslanabilirdi ama yine de 0.2 ila 0.3 saniye geride kaldık."

"Yani bu hafta sonu ileriye doğru küçük bir adım attık fakat ne yazık ki McLaren ve Ferrari'nin gelişimi karşısında bu pek fark edilmiyor."

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, out of the pit lane Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Fakat çabamızı sürdüreceğiz, aracın hızını artırmamızı sağlayacak yeni parçalar üzerinde çalışacağız."

"Şimdilik daha fazla puan kazanmaya çalışmalıyız."

Hamilton, Acque Minerali'de yaptığı hata olmasaydı, yarış sonundaki farkın muhtemelen daha az olacağını da ekledi.

Mercedes pilotu sözlerine şöyle devam etti: ”O noktada yaklaşık beş saniye kaybettim."

"Daha sonra Fernando Alonso'nun arkasına düştüm ve orada üç saniye daha kaybettim."

"Yani toplam kaybım yaklaşık sekiz saniye oldu."

"Harika bir durum değil ama en azından pozisyon kaybetmedim.”

Mercedes'in ön bölümü ne zaman yakalayabileceği sorusuna Hamilton, "Bu konuda bir şey söyleyemem. George sıralama turlarında 0.5 saniye gerideydi. Yarışta da muhtemelen 0.3 ila 0.4 saniye gerideydik." cevabını verdi.

"Şu anda gelişim anlamında rüzgar tünelinde böyle bir şey yok." dedi.