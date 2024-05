Hamilton: "Güncellemeler büyük fark yaratmadı"

Mercedes takımı Imola'ya yeni güncellemeler getirdi fakat yarıştaki en iyi Mercedes pilotu olan Lewis Hamilton, Max Verstappen'in 35 saniye ardındaydı.

Yarıştan sonra konuşan yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, güncellemelerin çok az etkisi olduğunu söyledi.

Hamilton şöyle konuştu: “Güncellemeler büyük bir fark yaratmadı."

"Evet, ileriye gittik ama çok küçük bir adımla bunu yaptık."

"İkinci bölümdeki hızım öndekilerle kıyaslanabilirdi ama yine de 0.2 ila 0.3 saniye geride kaldık."

"Yani bu hafta sonu ileriye doğru küçük bir adım attık fakat ne yazık ki McLaren ve Ferrari'nin gelişimi karşısında bu pek fark edilmiyor."

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, out of the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images