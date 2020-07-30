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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor

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Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor
Ekleyen:
, Editör
30 Tem 2020 21:30

Lewis Hamilton, Formula 1 pilotlarının ırkçılık karşıtı protesto olarak diz çökmesinin artık gerekli olmadığını söyledikten sonra, yaptığı açıklamanın yanlış söyleyen Romain Grosjean'ı yaptığı açıklamadan dolayı takdir etti.

Macaristan'da F1 sürücülerinin yeniden ırkçılık karşıtı mesaj vermesinden sonrasında Hamilton, oluşan hüsranını dile getirdi - ancak yarış öncesi protesto tutarsızdı, birkaç sürücü diz çökmemeye devam etti ve diğerleri de alana geç kaldılar.

Daha sonrasında ise Dünya Şampiyonu pilot, GPDA Başkanı Grosjean'ın "protestonun bir kere [Sezon açılışında Avusturya Grand Prix'sinde] yapıldığını ve bu kadarının yeterli olduğunu" söylediğini açıklamıştı.

Grosjean ise, bu hafta sonu yapılacak Britanya GP'si öncesinde Hamilton ile, kara bulutları dağıtmak amacıyla 45 dakikalık bir görüşme yaptığını ve GPDA'in protestoyu devam ettirmemesi konusunda yaptığı açıklamayı "yanlış bir şekilde yapmış olabileceğini" kendisine söylediğini açıkladı.

Silverstone'da, hafta sonu öncesindeki basın toplantısında Grosjean'ın yorumları hakkındaki sorulara Hamilton şu yanıtı verdi: "Bunun (Grosjean'ın yorumları) farkında değildim, ancak yaptığımız görüşme ve konuşmamızdaki yaklaşımı beni yeterince tatmin etti."

"Bir önceki yarış sonrasında konuşmak için bana ulaştı ve bu sebeple ben de onu aradım ve inanılmaz bir şekilde sohbet ettik."

"Bence her ikimiz için de çok verimli bir konuşma oldu. İkimiz de, tahmin ettiğimizden fazla ortak noktaya sahip olduğumuzu gördük."

"Ve kendisi kesinlikle çok ilgili biri. Hiç kimsenin kendisinin hatalı olduğunu kabul etmesi çok kolay değildir. Ve bu da çok iyi bir ilk adım."

"Ancak telefonu açar açmaz biliyordum ki biz aslında bir aradaydık ve ortak hedef için beraber çalışacaktık."

"Bu yüzden Romain'ı çok takdir ediyorum."

"Ve bu da hepimizin yapması gereken bir şey - kafamızı geliştirmek, engeller koymamak, hemen savunmaya geçmemek, açık görüşlü olmak ve bir sorun olduğunun farkına varmak."

"Ancak tabii ki de bazen ilk adım çok önemlidir ve daha sonrasında iş, tamamen olayın nasıl ilerlediğine bakar."

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo ise, sürücülerin "en azından sezon sonuna kadar" ırkçılık karşıtı harekete verilen desteği "devam ettirmek zorunda" olduklarını söyledi: "Çünkü bu durum devam eden bir şey."

"Sadece bir hafta boyunca dikkat çektikten sonra unutmamız gereken bir şey değil - bu yüzden tamamıyla eminim ki buna devam etmemiz gerekiyor."

Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr ve Daniil Kvyat ile beraber Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk üç yarıştaki protestolarda diz çökmemişlerdi. Verstappen'e, ırkçılık karşıtı harekete destek amaçlı tüm sürücülerin diz çökeceği bir senaryo oluşturulduğunu görüp görmediği soruldu.

Verstappen soruşa şu yanıtı verdi: "Hayır. Çünkü ben daha öncesinde bunun neden olduğunu, sebepleriyle beraber açıkladım."

"Herkes bunu kendi istediği şekilde gösterebilir, ancak bence günün sonunda hepimiz toplu bir şekilde ırkçılığa karşı mücadele ediyoruz ve tabii ki de bunu bitirmeye çalışıyoruz."

"Yani bunun gelecek sene biteceğine inanmıyorum ancak biz, hep birlikte buna karşı mücadele ediyoruz ve bence en önemlisi de bu."

"Günün sonunda olay diz çöküp çökmemekle alakalı değil, çünkü durumu çözecek şey bu hareket de değil."

"Ancak dediğim gibi biz, mücadelede hep beraberiz ve bence en önemli olan da bu."

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Romain Grosjean Şimdi al
Editör Efe Kahya

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