Hamilton, Gresini MotoGP takımını satın mı alacak?
The Race'in haberine göre Lewis Hamilton, Gresini Racing'i satın almak için bazı görüşmeler gerçekleştirdi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Mercedes AMG misafirperverlik biriminin merdivenlerinden yukarı yürürken
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
The Race'in özel haberine göre Hamilton, son haftalarda Ducati'nin uydu takımı Gresini'yi satın almak için takım patronu Nadia Padovani ile görüşmeler yaptı.
Bu görüşmelerde Hamilton, Padovani'ye takımı satın almakla ilgilendiğini ifade etti.
Hatta Hamilton'ın yakın çevresinden bir kişinin geçtiğimiz hafta sonu Assen'de Gresini ile birlikte olduğu iddia edildi. Bunun temel sebebi Mercedes sürücüsü ve temsilcilerinin takımı satın alma imkanlarını araştırıyor olması.
Kısa bir süre önce MotoGP'yi Formula 1'in de sahibi olan Liberty Media satın almıştı. Hamilton'ın hamlesi de bu dönemin ardından geldi.
Anlaşma, Hamilton'ın kendisi için çok az bir finansal riskle önemli bir varlık elde etme imkanı sunacak.
Dahası Hamilton, Petronas ve Monster Energy gibi önemli sponsorları da kendisiyle çalışmaya ikna edebilir.
Şimdilik Hamilton veya takımdan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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