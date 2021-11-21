Hamilton, gökkuşağı tasarımlı kaskını Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de de kullanacak

Hamilton, Katar'da gerçekleştirilecek ilk yarış için özel bir kask tasarımı hazırlamıştı.

Hamilton, antrenmanlarda ve sıralama turlarında kullandığı tasarımı, sezonun geri kalanında da kullanmayı planladığını söyledi. F1 2021 sezonunu, Orta Doğu'da, Uluslararası Af Örgütü'nün insan hakları konusunda “son derece rahatsız edici” olarak nitelendirdiği sicilleri olan ülkelerde yapacağı üç yarışla sonlandıracak.

Katar yarışının ardından Suudi Arabistan'da gökkuşağı tasarımını kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda Hamilton, "Aynı kaskı muhtemelen bundan sonraki son iki yarışta veya en azından önümüzdeki hafta boyunca kullanacağım."

“Ancak bu konuda yorum yapan veya olumsuz bir geri dönüşte bulunan kimseden haberdar değilim."

"Arkasında, 'birlikte direniyoruz' ve 'aşk aşktır' yazıyor. Mükemmel olmayan ve vurgulanması gereken birkaç durum olduğunu bildiğim için, bu topluluğu burada temsil etmek benim için önemli."

"Umarım birileri bize ulaşır ve burada neler olduğunu, bu topluluğu, LGBTQ+ topluluğunu daha fazla desteklemek için ne yaptıklarını bilmek isterim."

"Bunları duymayı bekliyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, Katar öncesi basın toplantısında, spor organizasyonlarının insan hakları üzerindeki sicili kötü olan ülkeleri ziyaret ettiklerinde, insan hakları sorunları gibi meseleleri öne çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Mercedes sürücüsü, "Bence bu sporlar bu yerlere giderken, bu konuda farkındalık yaratmakla yükümlüler."

"Bu yerlerin incelemeye ihtiyacı var ve medyanın bu şeyler hakkında konuşması gerekiyor. Eşit haklar, ciddi bir mesele.”

2021'in başlarında, Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel, Macaristan'da, LGBTQ+ topluluğuna desteğini ifade etmek için bir gökkuşağı tişörtü giydi ve bu sezon grand prix'lerde kaskını gökkuşağını da içerecek şekilde değiştirdi.

Alman sürücü geçen sezon Türkiye GP'sinde ve ilk Bahreyn yarışında da kaskında gökkuşağı renklerini kullanmıştı.

Hamilton, Cumartesi günü Losail pistinde sıralama seansında şampiyona rakibi Max Verstappen'in Red Bull'unu 0,455 saniyelik büyük bir farkla geride bıraktıktan sonra, ilk Katar Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak.

Verstappen, Q3'teki son turunu tamamlamak için ana düzlükte giderken çift sarı bayrakları görmezden geldiği için sıralama sonrası inceleme altına alındı.

Çift sarı bayraklar, Verstappen ve Valtteri Bottas'ın önünde giden Fransız'ın, sondan bir önceki virajda kerblere çıkarak lastiğini patlatması ve ön kanadını kırmasının ardından çıktı. Bottas da yine olası bir sarı bayrak ihlali nedeniyle inceleme altında.