Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

2007'de Formula 1'e giriş yapan ve ilk şampiyonluğunu 2008'de McLaren-Mercedes takımıyla alan Hamilton, 2013'te Mercedes'te geçmesinin ardından 2014'te Mercedes'in turbo motor dönemine lider başlamasıyla büyük avantaj yakalamıştı.

Hamilton, 2014'ten bu yana sadece 2016'da şampiyonluğu takım arkadaşı Nico Rosberg'e kaptırdı. Hamilton, Türkiye'de alınan sonuçlarla sezonun bitmesine 3 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti ve son 7 senede 6. şampiyonluğunu almış oldu.

Hamilton, bugün kazandığı 7. şampiyonlukla Michael Schumacher'in rekorunu kırarken, 94. yarış zaferi ile istatistiksel olarak en başarılı pilot olmayı başardı.

Kariyeri boyunca Schumacher'in rekorlarını kırmayı hayal edip etmediği sorulduğunda Hamilton, "Her zaman söylediğim gibi, bu en uzak hayaldi. Ancak tüm hayatım boyunca gizliden gizliye hep bu kadar yukarıları hayal ediyordum."

"Michael'in o şampiyonlukları kazandığı yılları izlediğimi hatırlıyorum. Biliyorsunuz, pilotlar olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak sadece 2-3 kişi buralara gelmeyi başarıyor. Buralara gelmek çok zor. Bu açıdan 7. şampiyonluk hayal edilemez bir seviye ancak bu kadar harika bir grupla yarışıyorsunuz, iyi iletişim kuruyorsunuz, birbirinize güveniyorsunuz ve birbirinizi dinliyorsunuz."

"Birlikte başarabileceklerimiz konusunda bir sınır yok. Yaptıklarımızdan gururluyum. Bugün bana güvendiler. Bunlar hep deneyimle oluyor. Ne gündü ama. Her şeyin sönmesi biraz zaman alacak." dedi.

35 yaşındaki Hamilton, Mercedes'le gelecek senelerde de mücadele edecek gibi görünüyor.

Kendisi için nerenin sınır olduğunun sorulması üzerine Hamilton, "Açıkçası daha yeni başlamış gibi hissediyorum. Bu gerçekten tuhaf gelebilir ancak hem fiziksel hem de zihinsel açıdan harika durumda olduğumu hissediyorum. Bu sene, en zor senelerimden birisi ve muhtemelen milyonlarca insan için öyle. Her şey burada büyük sahnede her zaman harika görünüyor olabilir ancak biz sporcular için de durum farklı değil. Hepimiz için zor bir sene oluyor. Etrafımdaki insanların, Team LH'de yer alan insanların yardımıyla bu dönemi geçiriyorum. Başımı suyun üstünde tutmayı başardım ve odaklandım. Gelecek senenin daha iyi olmasını umuyorum ve takımda kalmak istiyorum."

"Yapmamız gereken çok şeyin olduğunu hissediyorum. Daha yeni başlamış gibiyiz. Her zaman zorluyorum. Spor olarak sorumlu hissetmeliyiz. Tüm ülkelerde yer alan insan hakları sorunlarını göz ardı etmemeliyiz. O ülkelere önümüzdeki 10-20 sene içerisinde değişmeleri için yardımcı olmalıyız. Bu yolculukta F1'e yardımcı olmak istiyorum, Mercedes'e yardımcı olmak istiyorum."

"Aynı zamanda daha sürdürülebilir bir spor olmak için mücadele veriyoruz. Daha sürdürülebilir bir spor olmak için gerekli adımları atmalıyız. Tüm sürecin olmasa dahi en azından sürecin başında bunun bir parçası olup olamayacağımı görmek istiyorum." dedi.