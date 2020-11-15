Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"
Ekleyen:

Türkiye GP'de kazanarak 7. dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton, elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu ve aslında gizliden gizliye hayal ettiği başarıları elde ettiğini söyledi.

2007'de Formula 1'e giriş yapan ve ilk şampiyonluğunu 2008'de McLaren-Mercedes takımıyla alan Hamilton, 2013'te Mercedes'te geçmesinin ardından 2014'te Mercedes'in turbo motor dönemine lider başlamasıyla büyük avantaj yakalamıştı.

Hamilton, 2014'ten bu yana sadece 2016'da şampiyonluğu takım arkadaşı Nico Rosberg'e kaptırdı. Hamilton, Türkiye'de alınan sonuçlarla sezonun bitmesine 3 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti ve son 7 senede 6. şampiyonluğunu almış oldu.

Hamilton, bugün kazandığı 7. şampiyonlukla Michael Schumacher'in rekorunu kırarken, 94. yarış zaferi ile istatistiksel olarak en başarılı pilot olmayı başardı.

Kariyeri boyunca Schumacher'in rekorlarını kırmayı hayal edip etmediği sorulduğunda Hamilton, "Her zaman söylediğim gibi, bu en uzak hayaldi. Ancak tüm hayatım boyunca gizliden gizliye hep bu kadar yukarıları hayal ediyordum."

"Michael'in o şampiyonlukları kazandığı yılları izlediğimi hatırlıyorum. Biliyorsunuz, pilotlar olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak sadece 2-3 kişi buralara gelmeyi başarıyor. Buralara gelmek çok zor. Bu açıdan 7. şampiyonluk hayal edilemez bir seviye ancak bu kadar harika bir grupla yarışıyorsunuz, iyi iletişim kuruyorsunuz, birbirinize güveniyorsunuz ve birbirinizi dinliyorsunuz."

"Birlikte başarabileceklerimiz konusunda bir sınır yok. Yaptıklarımızdan gururluyum. Bugün bana güvendiler. Bunlar hep deneyimle oluyor. Ne gündü ama. Her şeyin sönmesi biraz zaman alacak." dedi.

 

35 yaşındaki Hamilton, Mercedes'le gelecek senelerde de mücadele edecek gibi görünüyor.

Kendisi için nerenin sınır olduğunun sorulması üzerine Hamilton, "Açıkçası daha yeni başlamış gibi hissediyorum. Bu gerçekten tuhaf gelebilir ancak hem fiziksel hem de zihinsel açıdan harika durumda olduğumu hissediyorum. Bu sene, en zor senelerimden birisi ve muhtemelen milyonlarca insan için öyle. Her şey burada büyük sahnede her zaman harika görünüyor olabilir ancak biz sporcular için de durum farklı değil. Hepimiz için zor bir sene oluyor. Etrafımdaki insanların, Team LH'de yer alan insanların yardımıyla bu dönemi geçiriyorum. Başımı suyun üstünde tutmayı başardım ve odaklandım. Gelecek senenin daha iyi olmasını umuyorum ve takımda kalmak istiyorum."

"Yapmamız gereken çok şeyin olduğunu hissediyorum. Daha yeni başlamış gibiyiz. Her zaman zorluyorum. Spor olarak sorumlu hissetmeliyiz. Tüm ülkelerde yer alan insan hakları sorunlarını göz ardı etmemeliyiz. O ülkelere önümüzdeki 10-20 sene içerisinde değişmeleri için yardımcı olmalıyız. Bu yolculukta F1'e yardımcı olmak istiyorum, Mercedes'e yardımcı olmak istiyorum."

"Aynı zamanda daha sürdürülebilir bir spor olmak için mücadele veriyoruz. Daha sürdürülebilir bir spor olmak için gerekli adımları atmalıyız. Tüm sürecin olmasa dahi en azından sürecin başında bunun bir parçası olup olamayacağımı görmek istiyorum." dedi.

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Önceki haber

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Son Haberler

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
F1 Formula 1 / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

1s
2
Formula 1

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

58 dk
3
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
4
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

21s
5
Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

7 ay

Son Haberler

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"
F1

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
F1

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
F1

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
F1

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
F1

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
19s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
21s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.